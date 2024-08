L'autorité aéroportuaire tente des mesures pour éviter la grève du 19 août à l'aéroport de Nairobi

L'Autorité aéroportuaire du Kenya (KAA) a déclaré vendredi qu'elle avait mis en place des mesures d'urgence pour éviter que la grève du principal syndicat de l'aviation du pays, qui doit commencer le 19 août, ne perturbe les opérations de l'aéroport. L'Autorité aéroportuaire du Kenya (KAA) a déclaré vendredi qu'elle avait mis en place des mesures d'urgence pour éviter que la grève du principal syndicat de l'aviation du pays, qui doit commencer le 19 août, ne perturbe les opérations de l'aéroport.





Le Kenya Aviation Workers Union, qui représente les travailleurs des aéroports et de la compagnie aérienne nationale Kenya Airways, a déclaré qu'il lancerait une action industrielle à partir de lundi au sujet d'un accord proposé avec l'entreprise indienne Adani Airports Holdings pour développer le plus grand aéroport du pays dans la capitale Nairobi.





Le syndicat a déclaré qu'il pensait que l'accord avec Adani entraînerait des pertes d'emplois et l'arrivée de travailleurs non kenyans, et l'a qualifié, dans un préavis de grève, de "vente prévue" de l'aéroport international Jomo Kenyatta.





Le gouvernement kenyan a déclaré que l'aéroport n'était pas à vendre et qu'aucune décision n'avait été prise quant à la poursuite de ce qu'il a appelé un projet de partenariat public-privé visant à moderniser la plaque tournante de l'Afrique de l'Est.





"Des discussions sont en cours entre le ministère des routes et des transports, le ministère du travail et de la protection sociale, la direction de la KAA et le syndicat des travailleurs de l'aviation du Kenya afin de parvenir à un accord à l'amiable", a déclaré l'autorité aéroportuaire dans un communiqué.





