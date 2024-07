Une bonne nouvelle pour l'Aéroport Prince Said Ibrahim

Inauguration du bloc technique et de la Tour de Contrôle





Maquette de l'aéroport de Hahaya

Le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire M. Ibrahim Mohamed Abdourazak a pris part ce lundi matin à l'inauguration du bloc technique et de la Tour de Contrôle de l'Aéroport Prince Saïd Ibrahim, en présence du président de l'Union des Comores SEM Azali Assoumani, de la première Dame, du Gouverneur de l'île de Ngazidja, du Directeur de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et des membres du gouvernement, ainsi que l'ensemble des agents de l'ASECNA.





Cet événement souligne l'importance cruciale de ces infrastructures aéroportuaires pour le Plan Comores Emergents, visant à développer l'économie et l'attractivité du pays. En effet, le bloc technique et la Tour de contrôle jouent un rôle essentiel dans la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes, permettant ainsi d'accueillir davantage de vols et de passagers.





l'ASECNA, organisme régional chargé de la navigation aérienne, apporte un soutien indéfectible aux Comores en matière aéroportuaire, contribuant ainsi à la modernisation et à l'amélioration des services offerts aux compagnies aériennes et aux voyageurs.





