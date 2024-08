En tant que "soldats" et serviteurs de notre nation, nous restons prêts à répondre à l'appel du devoir

En tant que "soldats" et serviteurs dévoués de notre nation, nous restons prêts à répondre à l'appel du devoir, où que cela soit nécessaire, afin de c



Aujourd'hui, nous rendons hommage à M. Abdoulfatah, qui a servi avec une loyauté et un dévouement exemplaires en tant que Directeur Général de l'Agence Nationale du Hajj et de l'Oumra pendant huit années mémorables. À ce titre, et ayant été sous ma responsabilité, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude pour son travail remarquable.





Sous la direction éclairée du Chef de l'État Azali Assoumani, nous avons pu initier et conduire des projets cruciaux qui ont significativement amélioré les conditions de séjour de nos pèlerins à la Mecque, garantissant ainsi leur sécurité, leur confort et leur sérénité lors des périodes du Hajj et de l'Oumra. Je tiens donc à remercier le Président pour son soutien indéfectible, qui a été un pilier dans la réussite de ces initiatives.





Durant les cinq ans et demi où j'ai eu l'honneur de collaborer avec M. Abdoulfatah, nous avons accompli ensemble de grandes avancées, renforçant ainsi la position de l'Agence du Hajj et de l'Oumra comme un modèle de gouvernance et de gestion rigoureuse parmi les institutions publiques du pays.





Il est important de souligner que notre pays demeure le seul en Afrique à offrir les tarifs les plus abordables pour ces voyages spirituels.





Nous sommes ainsi déterminés à poursuivre sur cette voie d'excellence avec le nouveau Directeur Général de l’agence. En tant que "soldats" et serviteurs dévoués de notre nation, nous restons prêts à répondre à l'appel du devoir, où que cela soit nécessaire, afin de contribuer à la réalisation de la vision du Président de faire des Comores un pays émergent d'ici 2030.





Merci Mr Abdoulfatah.





Youssoufa Mohamed Ali