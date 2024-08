Cette attitude exemplaire a été reconnue et appréciée par les Oulémas. Cette visite, marquée par des moments de recueillement et de prières, avait pou

Les Oulémas et une délégation de Singani en visite à Koimbani Oichili pour honorer la mémoire de Housni et remercier la ville pour sa patience





Koimbani Oichili, 26/août 2024







Dans une démarche empreinte de solidarité et de respect, les Oulémas de la région, accompagnés d'une délégation de Singani, se sont rendus à Koimbani Oichili pour partager la douleur des habitants après la perte tragique de Housni, un jeune homme tué lors d'une bagarre entre jeunes.





Cette visite, marquée par des moments de recueillement et de prières, avait pour objectif de soutenir la communauté de Koimbani Oichili dans cette épreuve, tout en saluant la sagesse dont elle a fait preuve. Les Oulémas, représentant à la fois le Moufti l'Akbar et le Kadhi, ont exprimé leur gratitude envers les habitants de la ville pour leur patience et leur résilience face à ce drame.





Malgré la douleur et l'injustice ressenties, les habitants de Koimbani ont choisi de privilégier la paix, laissant la justice suivre son cours sans céder à la tentation de la violence ou de la vengeance. Cette attitude exemplaire a été reconnue et appréciée par les Oulémas, qui ont souligné l'importance de la patience et de la confiance en la justice divine et humaine dans de telles situations.





La délégation de Singani a également profité de cette visite pour remercier la ville de Koimbani Oichili, rappelant que c'est dans ces moments difficiles que la solidarité et l'unité de la nation doivent se renforcer. Ils ont insisté sur la nécessité de cultiver la paix et de résoudre les conflits par le dialogue et la compréhension mutuelle.





Cet événement a permis de rappeler les valeurs de fraternité et de justice qui doivent guider les actes de chaque citoyen, notamment en période de crise. En conclusion, les Oulémas ont encouragé tous les habitants à continuer de prier pour la paix et la sérénité, et à veiller sur les jeunes générations, afin que de telles tragédies ne se reproduisent plus.