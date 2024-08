Ce que l'on sait de l'arrestation de Jean Claude ! Nous appelons à la libération immédiate et inconditionnelle de notre collègue Jean Claude Hakim, et

Le syndicat national des journalistes Comoriens a été informé de l'arrestation de notre collègue Jean Claude Hakim, journaliste à Fckb FM et à Radio Labaraka FM. Son interpellation a eu lieu ce jeudi 22/08/2024 dans la matinée sans notification préalable à ses supérieurs ou collègues, ce qui est contraire aux procédures légales.





Selon son Directeur, Abdallah Abdou Hassan, notre collègue avait été envoyé au tribunal pour couvrir une information. Depuis, il était injoignable, suscitant une grande inquiétude parmi les journalistes.





Ce n'est qu'en fin d'après-midi, entre 17 h et 18 h, que ses Collègues de Fckb FM et Labaraka FM ont appris que Jean Claude Hakim avait été arrêté et placé en détention à la gendarmerie. Malgré les tentatives de ses collègues pour comprendre les raisons de cette arrestation brutale, aucune explication n'a été fournie. Il semble qu'il devrait comparaître devant la justice ce vendredi, ce qui signifie qu'il a passé la nuit en cellule.





Le Syndicat National des Journalistes Comoriens condamne fermement cette méthode d'arrestation, qui va à l'encontre des principes fondamentaux de la liberté de la presse. Nous rappelons que, selon l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, "tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression", ce qui inclut le droit pour les journalistes de mener leur travail sans craindre d'être arrêtés ou harcelés. De plus, les Principes de Johannesburg sur la Sécurité des Journalistes stipulent que les journalistes doivent être protégés contre toute forme de détention arbitraire.





Ni Jean Claude Hakim ni ses supérieurs n'ont été informés de son arrestation par une convocation officielle, ce qui constitue une violation de ses droits fondamentaux et de la procédure légale en vigueur. Cette nouvelle méthode d'intimidation à l'encontre des journalistes nous inquiète profondément.





Nous appelons à la libération immédiate et inconditionnelle de notre collègue Jean Claude Hakim, et nous demandons aux autorités de respecter les droits des journalistes, conformément aux normes internationales en matière de liberté de la presse et de protection des journalistes.