Polititia : Avez-vous déjà connu des parents qui n'ont pas envie que leurs enfants réussissent?







Pourquoi nous tenons tous à faire de nos enfants coûte que coûte des champions ? Pourquoi nous tenons tous à faire de nos enfants coûte que coûte des champions ?





Difficile de me mettre à votre place plus précisément , mais j'ai tout de même certaines hypothèses à formuler. Qui n'aimerais pas voir son enfant réussir après autant d'années d'investissements ?





Nous tous nous reportons nos espoirs sur nos enfants. Sincèrement la question est un peu vague que le chef de l'État n'a pas le droit de voir ses enfants réussirent à la vie car il est président de la République.





Non! bon sang il est presque temps que arrêtons-nous notre curiosité qui est un vilain défaut. Mme Ilham AZALI Assoumani reste une femme brillante, instruite, et battante qui a effectué des études approfondies et qu'elle n'a jamais cessé de démontrer son expertise professionnelle pendant plusieurs décennies.





Du jour au jour, nous tous nous réclamons l'émancipation de la femme comorienne au seins de l'administration publique et privée, mais comme elle vient de la famille présidentielle (wazimbi ze roho).





Cette jolie princesse a déjà prouvée son utilité, son importance et sa capacité de conduire l'action de l'ASECNA vers la réussite et la rentabilité. D'ailleurs, c'est pourquoi elle est choisie par le biais de son expérience, de son expertise et de son niveau de manager pour conduire l'action de l'ASECNA et de faire de l'ASECNA un grand challenger pour les prochaines années. (Yewoufo nafé).





Félicitations ma sœur que Allah te donne la santé et la persévérance dans tes nouvelles fonctions.





Par Ferdinand Daoudou