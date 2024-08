"10000 euros...Je trouve absurde de dépenser autant d'argent juste pour un visa"

Je suis indignée par le comportement de certains de nos compatriotes africains, notamment des Comoriens, qui sont prêts à dépenser des sommes faramineuses, jusqu'à 10000 euros, uniquement pour obtenir un visa pour la France. Bien sûr, je comprends que la situation dans nos pays soit difficile : éducation chaotique, système de santé défaillant, vie chère, dictature, sans parler des coupures d'eau et d'électricité fréquentes. Je suis indignée par le comportement de certains de nos compatriotes africains, notamment des Comoriens, qui sont prêts à dépenser des sommes faramineuses, jusqu'à 10000 euros, uniquement pour obtenir un visa pour la France. Bien sûr, je comprends que la situation dans nos pays soit difficile : éducation chaotique, système de santé défaillant, vie chère, dictature, sans parler des coupures d'eau et d'électricité fréquentes.





Cependant, je trouve absurde de dépenser autant d'argent juste pour un visa. Avec 10000 euros, on peut faire tellement de choses ici ! On peut investir dans une petite entreprise, créer des emplois, travailler pour soi-même et améliorer sa situation. Il est temps de réaliser que l'Europe n'est pas le paradis que certains imaginent.





Aux Comores, malgré les défis que nous rencontrons au quotidien, il est tout à fait possible de réussir et de s'épanouir. Arrêtons de penser que la solution se trouve ailleurs et commençons à construire un avenir meilleur chez nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir : notre détermination, notre créativité et notre résilience.





Investissons dans notre pays, développons nos compétences, soutenons les initiatives locales et travaillons ensemble pour surmonter les obstacles. Je suis convaincue que nous pouvons créer un avenir meilleur ici, aux Comores. Cessons de rêver d'Eldorado et commençons à construire notre propre réussite !





Je sais que je ne suis pas seule à penser ainsi et j'espère que mon message résonnera auprès de ceux qui sont tentés de prendre des mesures désespérées pour quitter le pays.





Nadhrah Mossa