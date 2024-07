«Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de nos valeurs de paix, d'entente et de solidarité, piliers de notre culture et de notre religion». Nice : Homma

Monsieur Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président de la Métropole, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a organisé, ce samedi 27 juillet 2024, au Palais Nikaia à Nice, un temps de recueillement et d’hommage en l’honneur de la famille, originaire des Comores, tragiquement disparue dans l’incendie criminel des Moulins. Monsieur Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président de la Métropole, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a organisé, ce samedi 27 juillet 2024, au Palais Nikaia à Nice, un temps de recueillement et d’hommage en l’honneur de la famille, originaire des Comores, tragiquement disparue dans l’incendie criminel des Moulins.





Monsieur Mohamed Bajrafil, Ambassadeur des Comores auprès de l’UNESCO, accompagné de l’Ancien Ministre des Sports, Monsieur Djanfar Allaoui, a, dans son intervention lors des funérailles, présenté, au nom du peuple comorien et en celui de Son Excellence le Président AZALI Assoumani, ses condoléances «aux familles des victimes, aux habitants du quartier, aux îles et villes des défunts et à la ville de Nice».





Il a indiqué que selon les traditions comoriennes, «la mort est un fait social qui ne se vit que dans et par la cité, ce qui exige que tout le monde se parle, se réconcilie et oublie, au moins le temps du deuil, les points de discorde».





Il a rappelé, que selon les traditions musulmanes, «mourir brûlés ou de brûlures, c'est mourir martyr. C'est a fortiori le cas quand cela survient suite à un acte criminel», ajoutant que selon l’Islam «le Paradis est assuré aux personnes mourant dans ces circonstances».





Il a demandé à ce que «toute la lumière soit faite» sur ce drame qui a coûté la vie à 7 individus, dont des enfants», tout en soulignant que «personne ne mérite une telle fin».





Il a également demandé à ce que les auteurs de ce crime soient «trouvés et punis par la loi», en précisant que l’Union des Comores faisait «confiance à la justice et aux autorités françaises» qui semblent avoir entre leurs mains des suspects. Il a par la même occasion exprimé la disposition pleine et entière de l’Union des Comores, à aider la justice partout où besoin sera.





L’Ambassadeur a, par ailleurs, remercié la ville de Nice et la Préfecture des Alpes Maritimes, pour avoir non seulement organisé les funérailles des victimes mais aussi pour l'accompagnement apporté aux familles et aux associations comoriennes aussitôt après le drame. Il a dans ce contexte indiqué que «c'est dans les moments difficiles que l'on voit ses vrais amis» et que la ville de Nice, à travers les actions menées «affiche clairement son amitié envers les Comoriens».





L’Ambassadeur a, conclu son propos en remerciant Monsieur ESTROSI, les élus et employés de la ville de Nice, les fonctionnaires de la Préfecture des Alpes-Maritimes. Il a également remercié la diaspora comorienne qui s’est fortement mobilisée comme à l’accoutumée, en ces termes «Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de nos valeurs de paix, d'entente et de solidarité, piliers de notre culture et de notre religion».





