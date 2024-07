Vacances aux Comores : Voici ce qui attend la diaspora !

Photo d'archives

Comme chaque été, la diaspora revient en grand nombre au pays, impatiente de passer des vacances agréables en famille. Cependant, plusieurs défis compromettent cette expérience, et il est crucial que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour améliorer la situation. Comme chaque été, la diaspora revient en grand nombre au pays, impatiente de passer des vacances agréables en famille. Cependant, plusieurs défis compromettent cette expérience, et il est crucial que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour améliorer la situation.

Pénuries de denrées alimentaires





Il est urgent de renforcer la chaîne d'approvisionnement en denrées alimentaires. Le gouvernement doit collaborer avec les producteurs locaux et les importateurs pour s'assurer que les marchés sont bien approvisionnés, surtout en période de forte demande. Des subventions temporaires ou des exonérations fiscales pourraient être mises en place pour encourager l'importation de produits essentiels.





Délestages





Les coupures d'électricité répétitives perturbent la vie quotidienne et l'activité économique. Une solution à court terme pourrait impliquer la location de générateurs supplémentaires et l'investissement dans des sources d'énergie alternatives, telles que les panneaux solaires. À long terme, des investissements dans les infrastructures électriques et une meilleure gestion des ressources énergétiques sont indispensables.





Routes impraticables





L'état des routes affecte non seulement le confort des voyageurs, mais aussi la sécurité. Le gouvernement doit prioriser la réhabilitation des routes principales et des voies secondaires menant aux zones touristiques.





Aéroport international Prince Said Ibrahim





L'aéroport, étant la première impression pour beaucoup de visiteurs, nécessite une attention particulière. Des mesures immédiates devraient inclure l'agrandissement de la zone de récupération des bagages et l'installation de systèmes de climatisation efficaces. À plus long terme, une extension globale de l'aéroport est nécessaire pour répondre à l'augmentation du trafic.





Un appel à la responsabilité du gouvernement « RENOUVEAU »





Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et agir rapidement pour créer un environnement accueillant et fonctionnel. Ces mesures ne sont pas seulement nécessaires pour la diaspora, mais également pour tous les citoyens et pour l'économie du pays. Investir dans les infrastructures, assurer un approvisionnement stable en biens essentiels, et améliorer les services publics sont des actions indispensables pour garantir des vacances agréables et sécurisées pour tous.





Les attentes de la diaspora et des habitants sont légitimes. Il est impératif que le gouvernement agisse avec diligence et transparence pour résoudre ces problèmes urgents.





Mahafidh Eddine