Une franco-comorienne nommée au conseil d'administration du multinationale américaine Cognizant

Cognizant nomme Karima Silvent au conseil d'administration







Cognizant a annoncé la nomination de Karima Silvent à son conseil d'administration (le "conseil") en tant qu'administratrice indépendante, avec effet immédiat. Avec la nomination de Mme Silvent, le conseil d'administration de Cognizant compte désormais 13 membres, dont 12 sont indépendants. Mme Silvent est actuellement directrice des ressources humaines du groupe et membre du comité de direction d'AXA, une compagnie d'assurance multinationale française.





Elle apporte au conseil d'administration plus de vingt ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines et de la gestion des talents, notamment dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies en matière de capital humain. Le conseil d'administration bénéficiera également de sa grande expertise en matière de politiques publiques et d'affaires gouvernementales sur les questions d'emploi et d'inclusion sociale, acquise dans le cadre de ses fonctions au sein de diverses institutions des secteurs privé et public. Avec l'arrivée de Mme Silvent, six nouveaux administrateurs indépendants ont rejoint le conseil depuis 2020, dont trois femmes.





À propos de Karima Silvent : Mme Silvent, 50 ans, est actuellement directrice des ressources humaines du groupe et membre du comité de direction d'AXA, une multinationale française du secteur de l'assurance, poste qu'elle occupe depuis 2017. Auparavant, elle a occupé diverses fonctions au sein d'AXA, notamment celle de directrice des ressources humaines pour les activités françaises d'AXA de 2016 à 2017, de directrice mondiale des ressources humaines en charge de la transformation des effectifs, de la culture, de la marque employeur, du recrutement, de la gestion des talents et des carrières des cadres de 2013 à 2016, et de Global HR Business Partner pour les fonctions de COO de 2012 à 2013. Avant de rejoindre AXA, Mme Silvent a exercé des fonctions liées aux ressources humaines et à la direction générale chez Korian, un groupe de santé privé qui exploite des cliniques et des maisons de retraite, et au sein du Groupe Société Nationale Immobilière, un opérateur français mondial de logements d'intérêt public.





Elle a commencé sa carrière dans le secteur public en occupant des postes au ministère français de l'emploi et de la santé et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Depuis 2019, Mme Silvent est membre du conseil d'administration d'AXA Investment Managers, une société mondiale de gestion d'investissements dont le siège se trouve à Paris et qui constitue la branche d'investissement d'AXA. Depuis le début de l'année 2018, elle est également présidente du conseil d'administration de l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (également connu sous le nom d'Organisation pour l'emploi des jeunes ou EPIDE), une organisation publique française à but non lucratif qui se concentre sur la reconversion des jeunes adultes qui ont quitté le système scolaire prématurément et sur leur intégration dans le monde du travail.





Mme Silvent est diplômée de l'Institut d'études politiques en 1995 et de l'École nationale d'administration en 1997.





