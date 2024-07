Une équipe de médecins pour renforcer le bon fonctionnement de l'hôpital de Bambao Mtsanga

10 JUILLET 2024 : UNE ÉQUIPE MÉDICALE CHINOISE REÇUE EN AUDIENCE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ







Après sa prise de fonction hier, le Docteur Nassuha Oussene SALIM; Ministre de la Santé et de la protection sociale, a reçu en audience, ce mercredi 10 Juillet 2024, une délégation de médecins chinois, conduite par M. Guo ZHIJUN; l'Ambassadeur de Chine aux Comores.





Sur la table, plusieurs points étaient de mise notamment le renforcement de la coopération entre l'hôpital du peuple de la région autonome ZHUANG du GUANGXI en Chine et l'hôpital de l'amitié comoro-chinoise de Bambao Mtsanga aux Comores.





Cette visite de courtoisie portant également sur la recherche et l'inspection a été composée des membres d'une équipe de médecins chinois, en l'occurrence : le Directeur et Chef des infirmières du département d'anesthésiologie, les responsables des services des relations extérieures, des ressources humaines et de la gestion médicale ainsi que des experts en orthopédie et en chirurgie gastro-intestinale.





" Nous sommes ici pour mieux promouvoir la mise en oeuvre des projets de coopération entre la Chine et l'Afrique, et pour établir une base solide pour la construction des projets spécialisés à l'hôpital de l'amitié sino-comorienne", a-t-il souligné le Directeur de l'Académie de médecine du Guangxi et de l'hôpital du peuple de la région autonome ZHUANG du GUANGXI.





De même, la patrie chinoise promet d'adopter, dans un futur proche, des projets chinois d'assistance de haute envergure.





Prenant la parole, le Ministre Nassuha Oussene SALIM n'a pas manqué de remercier cette coopération bilatérale et de saluer avec fierté et adresse les différentes réalisations que mène la République populaire de Chine vis-à-vis de l'Union des Comores depuis toujours. Il a également passé en revue les différents projets en cours pour mener à bien la santé de la population comorienne.





En rappel, il est à noter que cette délégation est une équipe de médecins destinés à renforcer le bon fonctionnement de l'hôpital de l'amitié comoro-chinoise de Bambao Mtsanga. Ainsi, des consultations bénévoles vont avoir lieu dans la journée du 16 Juillet 2024 au siège de l'hôpital de Bambao Mtsanga.





Attaché de presse : F.S.TOUMANI

Ministère de la Santé, Union des Comores