Très reconnaissant, le président Azali s'adresse à la population anjouanaise

DISCOURS

de Son Excellence

Monsieur AZALI Assoumani

Président de l’Union des Comores, A l’occasion de l’ouverture des Jeux nationaux





Anjouan, le 02 juillet 2024

- Dr Zaidou YOUSSOUF, Gouverneur de l’Ile Autonome d’Anjouan,

- Monsieur Djaanfar SALIM ALLAOUI, Ministre de la Jeunesse et des Sports,

- Monsieur Ibrahim MZE MOHAMED, Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja et Président du COSIC,





- Chers Athlètes,

- Honorable assistance,

- Mesdames et Messieurs,







Je souhaite d’emblée, exprimer ma profonde gratitude aux autorités et à l’ensemble de la population anjouanaise, pour leur accueil chaleureux et légendaire. J’exprime ensuite ma grande satisfaction au COSIC et notamment à son Président, pour les efforts inlassables qu’ils ont menés pour que cette compétition puisse se tenir dans de bonnes conditions. Je souhaite d’emblée, exprimer ma profonde gratitude aux autorités et à l’ensemble de la population anjouanaise, pour leur accueil chaleureux et légendaire. J’exprime ensuite ma grande satisfaction au COSIC et notamment à son Président, pour les efforts inlassables qu’ils ont menés pour que cette compétition puisse se tenir dans de bonnes conditions.





Je remercie aussi tous ceux qui ont bien voulu se joindre à nous, pour rehausser le niveau de cette compétition sportive nationale.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





Les Jeux Nationaux, que nous accueillons aujourd’hui, ont été organisés dans notre pays, pour la première fois, en juillet 2022. C’est donc un évènement tout nouveau, mais important pour l’avenir sportif des jeunes de notre pays, pour plusieurs raisons.





D’abord, parce que ces jeux permettent de rassembler nos jeunes autour des valeurs d’amitié, de fraternité, d’intégrité et d’excellence.





Ensuite, parce qu’ils constituent l’occasion d'identifier et de mettre en avant, les jeunes sportifs talentueux et les préparer aux échéances sportives régionales, continentales et internationales. Enfin, parce qu’ils constituent une source d’inspiration pour les jeunes qui voient, en leurs idoles, un espoir de devenir eux aussi, des grands sportifs de renom, aimés et appréciés de tous.





C’est ainsi que ces Jeux Nationaux ont permis à notre pays de découvrir une nouvelle génération de talents qui se sont illustrés lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI) avec 14 médailles obtenus, par des filles et des garçons, dans 5 disciplines différentes.





C’est grâce à cette compétition nationale aussi, que nos jeunes athlètes sont passés à l’échelon supérieur, lors des Jeux des Iles de l’Océan Indien (JIOI), en 2023 à Madagascar, avec un record de médailles, dont 5 en Or, en 2023.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





Le Sport est connu pour être un vecteur de cohésion et ceci s’illustre dans notre pays, par l’engouement du public et la liesse que suscite chaque victoire de notre équipe nationale de Football, les Cœlacanthes.





Le Football a fait naître une nouvelle passion chez nos jeunes de la Diaspora qui, motivés par l’amour et le respect voués aux joueurs des Cœlacanthes, ont tendance à rejoindre les sélections nationales, toutes disciplines confondues.





J’appelle donc les autorités et les institutions nationales concernées à saisir cette opportunité pour continuer à motiver les jeunes à s’adonner au Sport, en respectant leurs engagements envers eux. Nous devons, en effet, tout mettre en œuvre pour mettre à la disposition de nos sportifs les infrastructures nécessaires, afin qu’ils s’épanouir et être encore plus compétitifs aux niveaux régional, continental et international.





Mais je voudrais aussi m’adresser aux jeunes sportifs et aux encadreurs de toutes les disciplines sportives et attirer leur attention sur les évènements malheureux que notre pays connaît, ces dernières années, et notamment sur les terrains de football et qui entachent les compétitions sportives.





Sachez que le but de toute compétition sportive est d’unir, de rassembler et de consolider l’amitié et la fraternité et qu’à l’issue de chaque compétition, il y a toujours des gagnants et des perdants. Ainsi, bien que frustrants, les échecs ne devraient pas constituer un motif de violence mais plutôt une grande motivation, afin de faire mieux la prochaine fois.





Je vous exhorte alors à promouvoir le sport pacifique, à travers le respect des règles et du fair-play, et nous nous engageons à continuer à vous soutenir tous, afin que vous puissiez à briller encore davantage, au niveau national qu’international, à l’instar de nos Cœlacanthes qui font notre fierté à tous.





Je termine mon propos, en déclarant ouverts, les jeux Nationaux et en souhaitant bonne chance à tous les athlètes et un bon spectacle à tous.





Je vous remercie.

Beit-salam