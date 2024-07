Un incendie a fait au moins sept morts, dont trois enfants et un adolescent, dans la nuit de mercredi à jeudi à Nice. La piste criminelle est privilégiée, a annoncé le procureur de la République. Un incendie a fait au moins sept morts, dont trois enfants et un adolescent, dans la nuit de mercredi à jeudi à Nice. La piste criminelle est privilégiée, a annoncé le procureur de la République.





Ce que l'on sait des victimes. Sept personnes d'origine comorienne de même famille sont décédées. Parmi elles, six ont péri dans un même et seul appartement : trois enfants de 5, 7 et 10 ans, un adolescent de 17 ans et deux adultes, selon un bilan donné par le procureur de Nice à France Bleu Azur. La septième victime est un homme de 23 ans qui s'est défenestré pour échapper aux flammes.





La ville de nice et la communauté comorienne sous le choc. C'est une tragédie qui touche le monde et la France entière à l'exception d'une certaine Estelle Youssouffa. La pseudo députée de Mayotte se réjouit que des enfants périssent dans un incendie parce qu'ils sont d'origine comorienne. Il est choquant qu'une députée de Mayotte se focalise sur leur origine plutôt que sur la tragédie. La haine et la division n'ont pas leur place.