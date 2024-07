« Nous sommes contents pour la digne nomination au poste de Ministre de notre fils »

12 JUILLET 2024 : ACCUEIL VIBRANT DU NOUVEAU MINISTRE DE LA SANTÉ SUR L'ÎLE D'ANJOUAN





Du jamais vu !







De sa descente de l'avion à l'aéroport de Ouani sur l'île d'Anjouan le matin de ce jeudi 11 Juillet 2024, l'actuel Ministre de la Santé et de la protection sociale, Dr Nassuha Oussene SALIM, a été accueilli en prince charmant entre fanfare, cris de joie et acclamations jusqu'à sa ville natale. De sa descente de l'avion à l'aéroport de Ouani sur l'île d'Anjouan le matin de ce jeudi 11 Juillet 2024, l'actuel Ministre de la Santé et de la protection sociale, Dr Nassuha Oussene SALIM, a été accueilli en prince charmant entre fanfare, cris de joie et acclamations jusqu'à sa ville natale.





L'accueil avait enregistré la présence des hauts Cadres, des religieux prosélytes, des différentes associations culturelles, féminines, féministes et masculines et d'ailes humanitaires venus des quatre coins de l'île ainsi que des Chefs hiérarchiques des programmes, des médecins chefs, des enseignants, etc.





Le Ministre, lors de son discours, se dit reconnaissant pour l'honneur qui lui est accordé par le Chef de l'État, S.E.M Azali ASSOUMANI mais également très heureux de ce vibrant accueil lui permettant de partager son immense joie et dans un futur proche ses fervents engagements en faveur de la Santé et de la protection sociale pour l'émergence des Comores à l'horizon 2030.





En outre, le Ministre Dr Nassuha Oussene SALIM a réitéré ses vifs remerciements patriotiques et fraternels à l'endroit du Personnel de la société civile, de la notabilité, du corps diplomatique des jeunes étudiants et ressortissants des universités et de tant d'autres grandes figures ayant pris part à ce grand événement historique.





" Nous sommes hyper contents pour la digne nomination au poste de Ministre de notre fils, Dr Nassuha. C'est un très bon choix et nous ne le regretterons jamais. Nous prions beaucoup pour qu'Allah lui accorde la chance et l'énergie d'apporter son leadership, son ouverture d'esprit et sa part d'idées innovantes pour l'émergence de ce pays. ", a-t-il déclaré un grand notable.





Attaché de presse : F.S.TOUMANI

Ministère de la santé