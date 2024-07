Libérez les innocents : un appel à la raison et à la tolérance religieuse aux Comores







La récente arrestation de Foundi Ahamada Mladjao et d'une dizaine de musulmans chiites par le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale soulève de profondes questions sur la liberté religieuse et la tolérance aux Comores. Pourquoi un pays se permet-il de réprimer une partie de sa population sur la base de leur pratique religieuse alors que l'Islam, dans sa profondeur, prône la coexistence et le respect des différences ? La récente arrestation de Foundi Ahamada Mladjao et d'une dizaine de musulmans chiites par le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale soulève de profondes questions sur la liberté religieuse et la tolérance aux Comores. Pourquoi un pays se permet-il de réprimer une partie de sa population sur la base de leur pratique religieuse alors que l'Islam, dans sa profondeur, prône la coexistence et le respect des différences ?





L'Islam est une religion qui reconnaît la diversité des rites et des interprétations. Le Coran, dans la sourate 109, verset 6, déclare explicitement : « À vous votre religion, et à moi ma religion. » Cette phrase illustre parfaitement le principe de liberté de culte et de respect des pratiques religieuses individuelles. Le Chiisme, comme le Chafiisme, est une voie légitime de l'Islam, pratiquée par des millions de musulmans à travers le monde. La répression des chiites aux Comores ne peut donc être justifiée ni religieusement, ni moralement.





Il est profondément hypocrite de persécuter les musulmans chiites tout en fermant les yeux sur d'autres problèmes sociaux graves qui gangrènent notre société. La prostitution à Moroni, la vente de drogues et de boissons alcoolisées, l'homosexualité, les viols d'enfants, ainsi que la débauche visible sur les réseaux sociaux comme TikTok et Facebook, sont des réalités bien plus alarmantes. Ces problèmes nécessitent une attention urgente et des actions concrètes. Les autorités semblent pourtant ignorer ces fléaux, préférant cibler une communauté religieuse pacifique.





Les scènes de débauche dans les boîtes de nuit, sur les plages, et la normalisation de l'adultère sont des signes évidents de la dégradation des mœurs dans notre société. Plutôt que de harceler ceux qui pratiquent leur religion de manière différente, les autorités devraient concentrer leurs efforts sur la restauration des valeurs morales et éthiques dans notre communauté. La lutte contre ces comportements déviants nécessite une approche holistique, incluant l'éducation, le renforcement des valeurs familiales, et la stricte application des lois contre les abus et la criminalité.





La libération de Foundi Ahamada Mladjao et des musulmans chiites arrêtés est non seulement une nécessité légale, mais aussi un impératif moral. Le gouvernement doit cesser ces actions discriminatoires et se concentrer sur les vrais problèmes qui menacent notre société. Il est temps de montrer au monde que les Comores peuvent être un exemple de tolérance, de justice et de respect des droits humains. La diversité religieuse doit être vue comme une richesse, non comme une menace. Libérez les innocents et arrêtez les bêtises : il en va de l'honneur et de la dignité de notre nation. Par B.R