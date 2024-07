Le despote dictateur règne pour lui-même et sa clique au détriment de ses concitoyens et au mépris des règles internationales qui régissent le monde c

L'ABSENCE DU PRÉSIDENT AZALI ASSOUMANI A NICE AUX OBSÈQUES DES COMORIENS VICTIMES D'INCENDIE CRIMINEL





COMMUNIQUE DU RIDJA-PACTEF







La semaine passée, l'actualité française et comorienne a été marquée par le décès criminel d'une famille comorienne de Nice ( France) lors de l'incendie volontaire de leur appartement.





Le RIDJA-PACTEF, présent aux obsèques de nos compatriotes, tient tout particulièrement à remercier les autorités locales pour l’assistance apportée aux





familles des victimes et à la Communauté comorienne d’Alpes Côte d’Azur et principalement au Maire de Nice Monsieur ESTROSI Christian.





Tout laissait à penser qu’après avoir décrété un deuil national de trois (3) jours et sa présence en France dans le cadre des jeux olympiques, AZALI ASSOUMANI aurait saisi l’occasion de montrer sa compassion à l’endroit des comoriens résidant en France et plus particulièrement à nos frères et sœurs de la Côte d’Azur en venant exprimer personnellement la douleur du peuple comorien suite à ce regrettable crime.





Que nenni, le colonel Azali Assoumani préférant taper dans un ballon avec les dirigeants de la FIFA au lieu de venir s’incliner sur les dépouilles brûlées de nos sept(7) compatriotes.





Le constat n’est plus à faire. Le clan AZALI ASSOUMANI n’a guère d’intérêt pour les Comores et les Comoriens d’où qu’ils soient. Il est incapable d’humanité et de compassion sincères





Le despote dictateur règne pour lui-même et sa clique au détriment de ses concitoyens et au mépris des règles internationales qui régissent le monde civilisé et l’humilité à savoir la solidarité, la compassion, le respect des droits de l’Homme, le liberté d’expression et la mise en pratique des règles démocratiques.





Me Saïd LARIFOU

Ancien candidat à l’élection présidentielle, Président du RIDJA-PACTEF





Whashapp /Téléphone : +26923343838 /+33605993004

(E-mail : larifou@gmail.com)

BP 1905 Moroni

Quartier Mangani Union des Comores