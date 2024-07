L'Ambassadrice des États-Unis célèbre le partenariat bilatéral élargi entre les États-Unis et les Comores







L'Ambassadrice Pierangelo a annoncé une série de nouveaux engagements du gouvernement américain lors du 248ème anniversaire de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis. L'Ambassadrice Pierangelo a annoncé une série de nouveaux engagements du gouvernement américain lors du 248ème anniversaire de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis.





L'ambassadrice des États-Unis à Madagascar et à l'Union des Comores, Claire Pierangelo, a été rejointe aujourd'hui par le nouveau ministre comorien des affaires étrangères, Mbae Mohamed, le ministre sortant des affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal, le ministre sortant de l'intérieur, Fakridine Mahamoud, et le nouveau secrétaire général du gouvernement, Nour El Fath Azali, pour célébrer le 248ème anniversaire de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis. La cérémonie a été l'occasion de réaffirmer l’expansion de la relation bilatérale entre les États-Unis et l'Union des Comores.





Les États-Unis lanceront bientôt un programme de l'USAID de 5 millions de dollars axé sur les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire et le développement de la main-d'œuvre, et fourniront un financement supplémentaire d’un million de dollars pour soutenir l'éducation civique et améliorer la gouvernance financière.





Le gouvernement des États-Unis est ravi d'aider les gardes-côtes des Comores dans le domaine de la surveillance maritime. Ces drones augmenteront considérablement les capacités de recherche et de sauvetage des garde-côtes, ce qui sauvera des vies. Ils aideront également les Comores à lutter contre les activités illégales dans les eaux souveraines des Comores, y compris la pêche illégale, non réglementée et non déclarée. Ce nouveau système aérien sans pilote, ou drone, a été présenté lors des célébrations de la fête de l'indépendance des États-Unis à Moroni.





Selon l'ambassadeur Pierangelo, "nous sommes ravis de continuer à développer cette relation bilatérale. Le partenariat entre les États-Unis et les Comores se développe rapidement et je me réjouis de plus d'avancement dans les années à venir."





L'inauguration récente de l’American Corner rénové, permettant aux jeunes comoriens d'étudier l'anglais, d'explorer les opportunités éducatives et de se connecter au monde, ainsi que la visite en mai 2023 du Secrétaire d'État Adjoint des États-Unis, Richard Verma, témoignent également de l’expansion de cette relation.





Les États-Unis continuent de se tenir aux côtés du peuple comorien pour renforcer les liens entre les deux peuples, l'engagement diplomatique, la coopération en matière de sécurité et la coopération au développement. Nous espérons voir davantage d'investissements du secteur privé dans des domaines tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et le tourisme, avec un environnement commercial amélioré.