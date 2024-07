Déclaration : Vive la confédération AES

Déclaration N°24| VIVE LA CONFEDERATION AES







6 juillet 2024, création à Niamey de la CONFEDERATION AES qui consacre l'Alliance des Etats du Sahel. Un événement dont on ne mesure pas encore la portée historique, d'autant qu'il s'agit, selon ses fondateurs d'une étape vers la création d'une FEDERATION. Un pas de géant dans la voie de la libération de l'Afrique.





Hommage et longue vie à Ibrahim Traore, chef d’Etat du Burkina Faso, à Assimi Goïta, chef d’Etat du Mali et à Abdourahmane Tiani, chef d’Etat du Niger. Des dirigeants comme nos pays ont tant besoin.





Le panafricanisme dispose désormais d’une boussole qui éclaire la voie. Souveraineté, création d’une puissance africaine, à même de traiter d’égal à égal avec n’importe quel pays ou union de pays.





Il importe cependant de bien mesurer que cette grande victoire historique fait et fera l’objet d’attaques venimeuses de l’impérialisme occidental.





La France est consciente qu’elle perd du terrain en Afrique, que sa propagande sur un soi-disant sentiment antifrançais en Afrique ne joue plus, qu’elle ne peut plus assassiner facilement les dirigeants patriotes africains, que ses nègres de maison sont de plus en plus dépassés.





Alors la France fourbit d’autres armes. Ses experts sont au travail, on perçoit certains de leurs travaux dans les réseaux sociaux. Elle réorganise sa machine de propagande : concentration des médias existants, création d’autres spécialisés, désignation d’une ambassadrice pour promouvoir à grande échelle le narratif positif de la France, etc.





Cette ambassadrice a présenté son orientation à une commission parlementaire française. Elle veut modeler une opinion africaine « pragmatique », les « non partisans », qui défendra « honnêtement » la politique française face aux « détracteurs ». Et l’on voit surgir des africains valorisant les bienfaits de la colonisation. Et l’on voit des nouveaux dirigeants peints aux couleurs d’un « panafricanisme de salon » émettre des doutes sur la radicalité de la Confédération AES. D’où l’éveil de la vigilance des patriotes qui doivent serrer les rangs autour des dirigeants émérites de l’AES.





Car l’on ne doute pas de la vigilance de ces chefs face aux coups foireux que préparent certainement les « services spéciaux » de la France et de l’OTAN dont il est établi, de longue date, qu’elles agissent en mercenaires sans foi ni loi.





Notre cri de ralliement : TOUT POUR QUE LA VICTOIRE NE SOIT PAS ECRASE DANS L’OEUF





UKOMBOZI y prendra sa modeste part et appelle le peuple comorien à témoigner sa solidarité active avec le BURKINA FASO, le MALI et le NIGER





Nous dénonçons vigoureusement le larbinisme du clan Azali qui place notre pays dans les vassaux de l’impérialisme français.





Comme l’a réaffirmé à plusieurs reprises l’illustre SANKARA,





LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS





Comité National

12/07/2024