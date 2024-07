Incendie mortel à Nice : Communiqué de l'Ambassade des Comores à Paris

COMMUNIQUE DE PRESSE DE L'AMBASSADE DES COMORES A PARIS





Objet : Incendie survenu dans un immeuble d'habitation dans la ville de Nice ou on déplore des victimes d'origine comorienne.







L'Ambassade de l'Union des Comores en France a appris avec beaucoup de douleur l'incendie qui a ravagé un appartement du 7ème étage d'un immeuble d'habitation dans le quartier le Moulin à Nice, dans lequel a péri une famille comorienne, ce mercredi dans la nuit du 18 juillet 2024.





Dès ce matin, l'Ambassade a pris contact avec Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, Monsieur le Procureur de la République de Nice et Monsieur le Premier-adjoint au Maire de Nice et a échangé avec des Comoriens présents sur les lieux de la tragédie.





Des informations échangées, il ressort que l'incendie semble être d'origine criminelle. Des individus cagoulés ont été aperçus quittant l'immeuble.





L'Ambassade, ensemble avec la Communauté Comorienne de France s'associe au deuil et présente ses condoléances les plus attristées aux proches, aux familles et aux Comoriens de la Ville de Nice.





Elle remercie au nom du Gouvernement comorien, les autorités français pour la promptitude des secours, leur appréciable mobilisation et leur proximité.





Elle appelle la Communauté Comorienne à plus de tolérance et de retenue et à faire confiance à la Justice française pour élucider ce crime et condamner comme il se doit, les auteurs de cet acte lâche et ignoble.