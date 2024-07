Belou : Nos garde-côtes recevront des drones de surveillance de dernière génération

Aujourd'hui, avec l’Ambassadrice des Etats Unis, nous avons conclu un accord historique visant à renforcer la sécurité et la protection des frontières de notre pays. Ce partenariat stratégique, d'une valeur de 3,8 millions de dollars, vise à soutenir les efforts des Comores en matière de recherche et de sauvetage, de lutte contre la criminalité et les trafics, ainsi que de prévention de la pêche illégale dans leurs eaux territoriales. Aujourd'hui, avec l’Ambassadrice des Etats Unis, nous avons conclu un accord historique visant à renforcer la sécurité et la protection des frontières de notre pays. Ce partenariat stratégique, d'une valeur de 3,8 millions de dollars, vise à soutenir les efforts des Comores en matière de recherche et de sauvetage, de lutte contre la criminalité et les trafics, ainsi que de prévention de la pêche illégale dans leurs eaux territoriales.





Dans le cadre de cet accord, nos garde-côtes recevront des drones de surveillance de dernière génération, ainsi qu'une formation spécialisée et un soutien technique pour assurer une utilisation efficace et efficiente de ces technologies. Cette initiative souligne l'engagement des deux pays envers la coopération internationale pour renforcer la sécurité maritime et protéger les intérêts communs dans la région.





Ce partenariat représente une avancée significative dans la collaboration entre les États-Unis et les Comores, et démontre l'importance de la coopération régionale pour faire face aux défis de sécurité transfrontaliers. Il ouvre la voie à de nouvelles opportunités de collaboration et de développement conjoint, tout en renforçant les liens entre les deux nations.





Youssoufa Mohamed Ali