Abdoulwahab ALI AZIRI prend la défense de Moustadroine Abdou

Il est regrettable de constater la facilité avec laquelle certaines critiques sont formulées à l'encontre de nos hautes autorités, notamment à l'encontre de l'honorable Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Moustadroine Abdou. En ce qui concerne sa participation assumée à la passation de service du nouveau Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El Fathou Azali, nous souhaitons apporter les précisions suivantes :





1. Moustadroine Abdou, en tant que plus jeune Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, a voulu par cette participation soutenir Nour El Fathou Azali, lui aussi plus jeune à occuper le poste de Secrétaire Général du Gouvernement. Cette participation souligne l'importance d'encourager et de valoriser les jeunes leaders qui assument des responsabilités importantes dans notre pays.





En se présentant physiquement, Moustadroine Abdou a voulu démontrer à la population sa disponibilité en tant que responsable. Il est essentiel pour lui de montrer qu'il est prêt à soutenir et à accompagner les nouvelles figures de notre administration.





2. La proximité et les relations humaines entre les familles du Président de la République et du Président de l'Assemblée Nationale sont bien connues. Cette participation témoigne des liens de respect et de solidarité qui unissent ces deux familles respectives.





3. En tant que membre du Conseil des Sages du CRC, Moustadroine Abdou a voulu affirmer la cohabitation harmonieuse entre l'exécutif et le parti. Cette présence symbolise la volonté de maintenir une collaboration constructive entre les différentes institutions de notre pays.





4. Moustadroine Abdou a répondu à cette invitation avec générosité et modestie, même en période de vacances parlementaires. Ce geste témoigne de son dévouement et de son engagement continu à la conduite des affaires de notre pays.





Nous invitons nos amis journalistes à se concentrer sur les véritables enjeux, les vraies préoccupations et à encourager des débats plus constructifs. Le renouveau est en marche, et il est essentiel de se souvenir que Le renouveau annoncé n'est pas qu'un mot. C'est un engagement!





Conseiller COM- AUC- Abdoulwahab ALI AZIRI