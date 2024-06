Voici les quatre Comoriens sélectionnés pour la bourse Mandela Washington

Quatre Comoriens sélectionnés pour la bourse Mandela Washington Fellowship 2024







L'Ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores est fière d'annoncer que quatre Comoriens ont été sélectionnés pour participer au Mandela Washington Fellowship 2024 pour les jeunes leaders africains. Cette année marque également le dixième anniversaire du YALI Mandela Washington Fellowship. L'Ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores est fière d'annoncer que quatre Comoriens ont été sélectionnés pour participer au Mandela Washington Fellowship 2024 pour les jeunes leaders africains. Cette année marque également le dixième anniversaire du YALI Mandela Washington Fellowship.





Le Mandela Washington Fellowship, le programme phare de la Young African Leaders Initiative (YALI), permet aux jeunes leaders africains de se développer grâce à des cours universitaires, une formation au leadership, du mentorat, du réseautage, des opportunités professionnelles et un engagement au sein de la communauté locale.





YALI, l'initiative phare du gouvernement américain pour investir dans la prochaine génération de leaders africains, soutient les jeunes Africains qui stimulent la croissance économique et la prospérité, renforcent la gouvernance démocratique et améliorent la paix et la sécurité dans l'ensemble de l'Afrique. La bourse YALI Mandela Washington est financée par le département d'État américain, conçue et gérée par le Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA) et mise en œuvre par l'IREX.





Cette année, la cohorte de boursiers des Comores fera partie d'un groupe de 700 boursiers Mandela Washington accueillis dans 28 établissements d'enseignement à travers les États-Unis. Les boursiers ont été sélectionnés parmi plus de 50 000 candidatures soumises à travers le continent.





L'Ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores est fière d'annoncer que les leaders suivants participeront au Mandela Washington Fellowship 2024 :





Nasma Saandi Assoumani; Drake University

Soifia Hassani; Syracuse University

Mohamed Mroivili; Boise State University

Hamza Ibrahim; Florida Gulf Coast University





Après les Leadership Institutes aux États-Unis cet été, les boursiers participeront au Mandela Washington Fellowship Summit à Washington, D.C., où ils prendront part à des réseaux et à des discussions entre eux et avec des dirigeants américains des secteurs public, privé et à but non lucratif. Après le sommet, jusqu'à 100 boursiers sélectionnés par concours participeront à quatre semaines de développement professionnel avec des organisations non gouvernementales, des entreprises privées et des agences gouvernementales américaines.





Depuis sa création en 2014, près de 6 500 jeunes leaders de tous les pays d'Afrique subsaharienne ont participé au YALI Mandela Washington Fellowship. Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des anciens boursiers reconnaissent que le fait d'être un ancien boursier de la Mandela Washington Fellowship est bénéfique pour leur développement professionnel.





Le Mandela Washington Fellowship est un programme du Département d'État américain financé par le gouvernement américain et administré par l'IREX. Pour plus d'informations sur le Mandela Washington Fellowship, visitez le site mandelawashingtonfellowship.org et participez à la conversation sur #MWFCelebrates10 et #YALI2024.