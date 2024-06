Une collaboration entre le Grand Théâtre de Dakar et la communauté comorienne au Sénégal. L’homme de loi et celui de culture se sont entretenus dans u

Dakar - Rencontre entre Me Said Larifou et M. Serigne Tacko Fall







L'avocat international comorien Maître Saïd Larifou, membre du Collectif d'avocats d'Ousmane Sonko, et panafricaniste convaincu, a été reçu ce Mardi 11 juin 2024 au Grand Théâtre National par Monsieur Serigne Tacko Fall Gueye, Directeur Général de cette institution, dans le cadre d'une visite de courtoisie et d'échange sur la culture et les arts.





L’homme de loi et celui de culture se sont entretenus dans une ambiance conviviale. Résultat de cette entrevue, une collaboration entre le Grand Théâtre et la communauté comorienne au Sénégal dans le but renforcer et de raffermir les liens culturels et historiques qui unissent les deux peuples.





Par J.-C. Edjangué