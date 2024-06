Offre d'emploi à Mohéli : Noé recrute un Chef de projet

Chef.fe de projet REDD+ à Mohéli, Union des Comores





PRESENTATION DE NOE







Association d'intérêt général, Noé a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité en France et à l'international, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l'humanité. Pour cela, Noé met en œuvre des programmes de conservation d'espèces menacées, de gestion d'espaces naturels protégés, de restauration de la biodiversité ordinaire et des milieux

naturels, de reconnexion de l’Homme à la Nature et de soutien aux activités économiques et aux organisations de la société civile favorables à la biodiversité.





Noé est organisé en 3 pôles : i) un pôle National qui travaille sur la France métropolitaine ; ii) un pôle Parcs de Noé en charge de reprendre en délégation de gestion des Aires Protégées, iii) un pôle International organisé en 3 Missions thématiques qui a vocation à travailler sur tous les continents, sur des sujets alliant préservation et restauration d’espaces sauvages, protection des espèces menacées, et développement de filières pro-biodiversité et une mission transversale sur l’appui aux organismes de

la société civile.





PROJET REDD+ MWALI





L’île de Mohéli fait partie de l’archipel de l’Union des Comores, dans l’océan Indien. Elle recense une formidable mosaïque d’écosystèmes, de forêts primaires, forêts sèches, mangrove et abrite une biodiversité exceptionnelle d’une importance régionale et mondiale. Le Parc National de Mohéli (PNM), créé en 2001 d’abord sur la partie marine puis étendu en 2015 sur la partie terrestre, couvre la quasi-totalité du territoire de l’île (83%). Il est aujourd’hui classé Réserve de Biosphère de l’Unesco.





Mohéli fait cependant face à une importante déforestation de son territoire, avec un taux annuel moyen de déforestation de 1,65% d’après les données entre 2007 et 2019, liée en grande partie à l’expansion des surfaces agricoles.





Le Pôle International de Noé met donc en œuvre, depuis janvier 2022, un projet d’assistance technique au Parc National de Mohéli pour la mise en place d’un projet de lutte contre la déforestation, sous mécanisme REDD+, d’une durée de 5 ans et dont les quatre grands axes d’intervention sont :





1. Appui à la gouvernance REDD+ et renforcement du cadre légal et des moyens de surveillance du PNM (patrouille de surveillance, renforcement de capacité d’écogardes…) ;

2. Implication des communautés locales pour les enjeux REDD+ (micro-projets communautaires, sensibilisation environnementale dans les écoles) ;

3. Restauration des espaces dégradés du PNM ;

4. Développement de pratiques agricoles et de filières durables (champs-école, identification et diffusion de pratiques agroécologiques, essais en agroforesterie).





Pour mettre en place ce projet, Noé dispose d’une équipe locale composée de 3 personnes : un chargé de mission surveillance, un assistant administratif et financier également en charge des activités socioéconomiques auprès des bénéficiaires et un technicien agricole en prestation. Une quatrième personne est recherchée en prestation pour la mise en place de l’éducation environnementale.





Noé coordonne également sur place un projet de résilience des zones côtières de Mohéli (RECOS) cogéré avec le PNM. Un coordinateur de projet en VSI est également en poste.





Noé recrute le.a chef.fe de projet chargé.e de la mise en œuvre du projet REDD+ à Mohéli.





CONTENU DU POSTE





Sous la supervision de la chargée de mission de Noé Siège, il.elle sera chargé.e de piloter le projet REDD+ Mwali mis en œuvre par Noé et le Parc National de Mohéli.

Il.elle aura pour objectif la bonne exécution du projet REDD+ Mwali en lien avec les planifications opérationnelles et budgétaires.





Principales activités :





● Mise en œuvre du projet en collaboration avec le PNM

– En charge de la planification et de la coordination des activités, en lien avec l’équipe projet sur place, le siège de Noé, le Parc National de Mohéli et les autres partenaires locaux ;

– Participe et appui à la définition des stratégies du projet puis à la mise en œuvre des activités sur le terrain ;

– Participe à l’identification et à la sélection des partenaires potentiels du projet ;

– Informe régulièrement le siège de Noé et la direction du PNM de l’avancée du projet, des difficultés rencontrées, des risques potentiels et formule des recommandations ;

– Contribue et prépare les différents livrables attendus du projet ;

– Prépare et anime les réunions de pilotage du projet (réunions de suivis et comités opérationnels) ;

– Prépare et participe aux missions de suivi du siège de Noé et des experts/prestataires attendus sur le projet ;





● Suivi évaluation

– Organise la collecte, le traitement, et l’analyse des indicateurs du projet ;

– Contribue aux actions de capitalisation du projet (développement d’outils, analyses, méthodes, etc.) ;

– Assure le reporting technique auprès du siège de Noé et du bailleur ;





● Relations institutionnelles et partenariales

– En charge de la relation avec les partenaires du projet (animation des réunions, comités de pilotage, suivi des activités des prestataires, etc.), dont le Parc National de Mohéli ;

– Assure avec le coordinateur RECOS la représentation de Noé auprès des institutions locales et internationales à Mohéli et plus largement aux Comores ;





● Gestion administrative et budgétaire

– En lien avec le responsable administratif et financier sur place, assure le suivi comptable et budgétaire du projet auprès du pôle administratif et financier de Noé ;

– Assure la passation des marchés selon les procédures de Noé et des bailleurs du projet ;

– Supervise la logistique de l’antenne locale de Noé (livraisons, stocks) ;

– Coordonne le suivi administratif de l’antenne locale de Noé (conventions, contrats locaux, autorisations) ;





● Gestion de l’équipe projet locale

– Encadrement de l’équipe du projet (animation, management, planification des activités…) ;

– Mise en place des plans d’action de l’équipe et de leurs suivis ;

– Appui à la gestion des ressources humaines (gestion des contrats, évaluations annuelles, suivi des congés, etc.) ;

– Assure les processus de recrutement de nouvelles RH et de prestataires locaux ;

– Contribue au renforcement de capacités de l’équipe (création d’outils, formations) ;





● Communication

– Contribue aux activités de communication du projet en étroite collaboration avec le PNM et le service communication de Noé (articles, site internet, supports), en conformité avec les clauses

contractuelles du projet ;





● Chantiers transversaux et vie de l’association

– Assurer une cohérence des actions menées par Noé pour la préservation de la biodiversité de Mohéli en lien avec le coordinateur de projet RECOS, pour permettre une bonne continuité / complémentarité de la conservation du milieu terrestre et du milieu marin ;

– Participer aux réunions de coordination du pôle international de Noé et aux chantiers transversaux au besoin ;

– Participer à l’identification des opportunités locales et contribuer au développement de Noé dans l’océan Indien.





Expériences / Formation





CE QUE VOUS APPORTEZ AVEC VOUS

Formation supérieure Bac+5 en agronomie, environnement, écologie, ou équivalents ;

Expérience préalable en gestion de projet à l’international, de préférence sur le continent africain et/ou en contexte insulaire, idéalement dans l’océan Indien ;

Connaissance du milieu et des acteurs du développement international ;

Des connaissances et/ou une expérience sur un ou des sujets techniques du projet seraient un atout : écologie, gestion d’aire protégée, agroécologie, accompagnement de groupements/coopératives agricoles, sensibilisation environnementale, mécanisme REDD+, suivi de la déforestation, restauration d’espaces forestiers dégradés…





Compétences et qualité

Capacité à vivre dans un endroit isolé ;

Appétence pour le terrain et conduite de la moto ;

Esprit critique, bonnes capacités de synthèse et de rédaction ;

Savoir-être relationnel : capacités à nouer des relations de confiance avec les partenaires locaux,

esprit d’équipe ;

Capacité d’organisation et de travail en autonomie, prise d’initiative ;

Capacité d’adaptation dans un autre environnement socio-culturel ;

Excellente maîtrise de l’informatique ;

Compétences en SIG fortement appréciées.





Salaire

CE QUE NOUS PROPOSONS





Volontariat de Solidarité International





Poste basé à Mohéli, Comores





Prise de poste attendue : 1er octobre 2024





Durée du contrat : 12 mois renouvelables





Indemnités : selon expérience (entre 1600 et 1800€) incluant le forfait logement VSI





Prise en charge des billets d’avion : 1 AR / an (domicile – lieu de mission)





Congés : 25 jours ouvrés selon la législation et 10 jours complémentaires par an





Comment postuler





Merci d’adresser lettre de motivation et CV incluant 3 références à l’adresse suivante : recrutement@noe.org, en précisant dans l’objet « REDD+ Mohéli » au plus tard le 31 juillet 2024.





Noé se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce.





En raison du nombre de candidatures reçues, merci de noter que seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse, merci de votre compréhension.





Noé accorde une grande importance à la protection des données personnelles de ses membres et candidats. Les informations collectées lors des candidatures sont strictement transmises aux intervenants du processus de recrutement, indépendamment de la localisation au sein de la structure Noé, assurant un traitement équitable et de qualité.