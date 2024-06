Ce qu'il faut retenir du discours d'Azali Assoumani à Séoul

ALLOCUTION DE ALLOCUTION DE





Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, Lors du Premier Sommet Corée-Afrique (Croissance partagée, Durabilité et Solidarité).

Kintex, Ilsan, le mardi 04 juin 2024

- Son Excellence Monsieur Yoon Suk-yeol, Président de la République de Corée, Cher Ami,

- Cher Frère, Excellence Monsieur Mohamed Ould El-Ghazaouani, Président de la République Islamique de Mauritanie et Président en exercice de l’Union Africaine,

- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, Chers Frères et Sœurs,

- Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union Africaine, Cher Frère,

- Distingués Invités en vos rangs et qualités,

- Mesdames et Messieurs,







Je suis très heureux de me retrouver dans ce magnifique pays, et de prendre part en votre compagnie, à cette première rencontre solennelle, entre la Corée et le Continent africain.





Permettez-moi, d’adresser d’emblée, à notre hôte de marque, notre Ami le Président Yoon Suk-yeol, au nom de ma délégation et au mien propre, nos très sincères remerciements pour l’accueil très chaleureux qui nous est réservé et pour votre engagement à faire de ce Sommet historique, un réel succès.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





La relation entre la Corée et notre Continent africain remonte aux années 60, après les indépendances, et a été renforcée par la participation de l’Afrique aux Jeux Olympiques de Séoul de 1988 et l’obtention par la Corée, du Statut d’observateur au sein de l’Union Africaine, en 2005.





Toutes ces étapes ont permis à la Corée et à l'Afrique de renforcer et diversifier leur coopération dans des domaines aussi variés que l’Education, l’Agriculture, l’Energie et les Technologies, pour ne citer que ceux-là.





Je me réjouis d’ailleurs de l’intégration récente de l’Union Africaine au G20, au sein duquel la Corée joue un rôle de plus en plus important, puisque cette adhésion va certainement contribuer à renforcer et diversifier davantage nos échanges, pour plus de croissance économique.





Aujourd’hui, avec plus de 300 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans et un dynamisme économique défiant les chocs exogènes globaux, l'Afrique abrite la plus grande population juvénile au monde, un moteur d'innovation et de développement.





En outre, notre continent regorge d'immenses potentialités de tout genre, notamment des terres arables, des énergies de toutes sortes, des atouts considérables pour les investisseurs étrangers.





Cependant, pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans l'économie mondiale, l'Afrique a aussi besoin d'importants investissements dans ces domaines structurants qui sont les Infrastructures, l’Energie, la Sécurité alimentaire et la Technologie.





Toutefois, des projets d’une telle envergure ne peuvent se réaliser sans un partenariat de construction commune et c’est dans ce sens que nous saluons la redynamisation du partenariat entre l’Afrique et la Corée, d’autant plus qu’il réserve une place de choix au secteur privé africain.





Nous sollicitons, ainsi, s’agissant de l’Energie, le soutien de la Corée à l’initiative lancée par la Banque Mondiale, en coopération avec la BAD, pour favoriser l’accès à l’énergie au profit de 300 millions de personnes.





Par ailleurs, pour garantir la durabilité qui est également cher à notre Sommet, nous devons mener ensemble, une lutte sans relâche, contre les effets du changement climatique, qui constituent un frein au développement de nos pays et notamment insulaires.





Je rappelle, pour le cas précis de l’Union des Comores, que nous sommes exposés à de nombreux défis naturels, notamment les tempêtes, les cyclones, les inondations, les tremblements de terre et autres activités volcaniques, ce qui freine la croissance économique de notre pays, sans parler de la montée du niveau de la mer.





A cet égard, et convaincu que notre destin est lié, nous avons toujours porté les intérêts et priorités des Etats insulaires impactés par les changements climatiques, et nous comptons sur l’expérience de la Corée, pour réussir notre lutte en faveur d’un développement durable harmonieux.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





A travers son Agenda 2063, l’Afrique ambitionne à plus de progrès et de prospérité collective, à travers une transformation socio-économique sans précédant. Toutefois, elle manque sensiblement de capacités d’exploitation et de transformation sur place, de ces minerais, ce qui accélérerait sa croissance économique.





C’est ainsi que nous nous réjouissons du nouvel élan donné aux relations entre la Corée et l’Afrique à cette période propice caractérisée par la mise en œuvre prochaine de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF), un formidable instrument au service de l’accélération du commerce et des investissements.





Aussi, en alliant la grande expérience de la Corée en termes de technologies, d’industrialisation et d’investissements aux immenses ressources de l’Afrique, nous parviendrons à une coopération gagnant-gagnant, en faveur de nos peuples respectifs.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





Permettez-moi de saluer ici, les résultats tangibles de la coopération bilatérale entre les Comores et la Corée, dans de nombreux domaines variés.





Je reste convaincu que le Plan Comores Émergent 2030, adopté en 2019 et centré sur la Croissance, autour de projets phares et structurants, tels que le développement du tourisme, l’économie bleue et les énergies renouvelables, sera une opportunité pour nous, de raffermir davantage cette coopération.





Je voudrais rappeler que mon pays dispose d’un potentiel appréciable en sources d’énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque et la géothermie et, nous avons amorcé notre transition vers des sources d’énergies plus propres et moins onéreuses.





Le Gouvernement travaille actuellement à améliorer le cadre d’intervention dans le secteur de l’énergie pour attirer les investissements du secteur privé, et je suis convaincu que la Corée dispose de l’expérience et l’expertise nécessaires pour accompagner de tels projets.





Je voudrais également souligner que mon pays a adhéré récemment à l’OMC et il est déterminé à poursuivre ses objectifs de développement durable et d’éradication de la pauvreté.





Majestés, Excellences,

Mesdames et Messieurs,





Je voudrais, pour conclure, vous dire, Monsieur le Président, que nous apprécions à sa juste valeur votre attachement au développement du Continent africain. Nous sommes disposés à travailler, main dans la main, avec vous, pour faire de cette relation, un réel levier de développement, fait de solidarité et de respect mutuel, et ce Sommet en constitue un bel exemple.





Nous ne ménagerons, en effet, aucun effort pour que cette relation Corée-Afrique devienne un partenariat stratégique mutuellement bénéfique, tourné vers l'avenir, dans l’esprit du thème de la rencontre: « Croissance partagée, durabilité et solidarité», qui reflète bien la prise en compte des préoccupations du moment.

Je vous remercie.





Beit-salam