Le pilote est parti ou partira demain !







À peine son forfait fait, le colonel Azali reprend ses promenades, insensible à la souffrance populaire.





Chaque voyage, chaque déplacement coûte une fortune à notre nation déjà exsangue. Pendant que Monsieur sillonne le monde, les caisses sont vides, et notre pays s'enfonce dans une crise sans précédent.





Ces escapades incessantes représentent non seulement une indifférence criante aux souffrances de la population, mais aussi un gaspillage scandaleux de nos maigres ressources.





Imaginez les millions gaspillés en voyages luxueux qui pourraient être investis dans nos infrastructures, nos écoles, notre système de santé.





Nous ne pouvons plus tolérer cette irresponsabilité flagrante. L'heure est venue de se lever, de se redresser et de reprendre en main notre destin Commun.





Il est temps de sortir de cette torpeur qui enserre , de réveiller en nous cette flamme d'espoir et de détermination. Ensemble, nous pouvons transformer notre réalité, bâtir un avenir lumineux et restaurer la dignité de notre peuple.





Imaginez un pays où l'eau coule à flot, où les rues sont sûres et prospères. Ce rêve n'est pas hors de portée, il est entre nos mains, à nous de le saisir, de le façonner, de le réaliser.





Aujourd'hui, nous faisons face à des défis immenses, la pénurie d'eau et d'électricité, la vie chère, l'abandon de notre jeunesse la dégradation des mœurs. Mais nous ne sommes pas condamnés à subir cette réalité.





Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses, de transformer notre désespoir en espoir, notre misère en prospérité. Rappelez-vous, la force d'un peuple réside dans son unité, sa résilience, son courage.





Chaque geste compte, chaque voix porte.Nous devons nous unir, nous mobiliser, et exiger le changement que nous méritons. Ne laissons plus l'indifférence et l'injustice gouverner notre quotidien.





Prenons notre avenir en main avec détermination et confiance. Nous devons croire en notre capacité à construire un meilleur demain. Il est temps de transformer notre colère en énergie positive, notre frustration en action.





Ensemble, nous pouvons créer des opportunités, stimuler notre économie, éduquer nos enfants et redonner espoir à notre nation. Chacun de nous a un rôle à jouer. Que vous soyez ouvrier, enseignant, étudiant ou parent, votre voix compte.





Votre engagement est crucial. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses, renverser les obstacles et ouvrir la voie à une nouvelle ère de prospérité et de justice.





Ne sous-estimer jamais la puissance de notre collectif. L'histoire a montré que les peuples unis peuvent accomplir des miracles.





Alors réveillons- nous , et marchons ensemble vers un avenir radieux. Ne laissons pas les ténèbres de l'inaction nous engloutir. Soyons la lumière qui guide notre nation vers la grandeur.





C'est notre moment, c'est notre combat. Ensemble, nous pouvons et nous allons réussir. En avant pour le renouveau de notre nation l'endroit et non à l'envers tel que le souhaite nos frères d'en face.





Je ne peux finir ce post sans avoir une grande pensée pour notre frère Archimede encore aux mains de l'injustice et lui souhaite un bon rétablissement et une libération immédiate.





Par Daoud Halifa