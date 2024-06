L'actrice comorienne Rachel Kylian rejoint le casting de la série "The Family Business New Orleans"

L'actrice comorienne Rachel Kylian rejoint le casting de la saison 1 de la nouvelle série de BET+ "The Family Business New Orleans"

Exclusif : Après avoir ajouté la série "Magnum P.I." à son CV, Rachel Kylian ajoute maintenant "The Family Business New Orleans". L'actrice anjouanaise rejoint Brandon T. Jackson, Lela Rochon, Ben Stephens, Pooch Hall, Quincy Brown, David Banner, Yvette Nicole Brown, Orlando Jones, Nicole Galicia, Erica Hubbard, Sarah Carter, Stan Shaw, Bern Nadette Stanis, Nayirah Teshali, Sacaiah Shaw, Jenson Atwood, AzMarie Livingston, Deric Augustine, Kayla Nicole, et Nicholas Turturro dans la prochaine série de Carl Weber pour BET+, The Family Business New Orleans. : Après avoir ajouté la série "Magnum P.I." à son CV, Rachel Kylian ajoute maintenant "The Family Business New Orleans". L'actrice anjouanaise rejoint Brandon T. Jackson, Lela Rochon, Ben Stephens, Pooch Hall, Quincy Brown, David Banner, Yvette Nicole Brown, Orlando Jones, Nicole Galicia, Erica Hubbard, Sarah Carter, Stan Shaw, Bern Nadette Stanis, Nayirah Teshali, Sacaiah Shaw, Jenson Atwood, AzMarie Livingston, Deric Augustine, Kayla Nicole, et Nicholas Turturro dans la prochaine série de Carl Weber pour BET+, The Family Business New Orleans.





La série est actuellement en tournage à la Nouvelle-Orléans et à Los Angeles avec une date de première sur BET+ à déterminer. Basé sur la série de livres policiers à succès de Weber, qui a terminé sa quatrième saison en octobre 2022, The Family Business suit les Duncan, une famille respectable et soudée dirigée par L.C. Duncan (Ernie Hudson) qui, de jour, possède et exploite une concession de voitures exotiques à New York. La nuit, leurs activités commerciales sont de nature plus illicite.





Selon la description du spin-off : Situé entre Old Town New Orleans et la prestigieuse banlieue de Parrish de Gator Lake se trouve un casino et club clandestin très unique appelé Midnight Blues, un pilier florissant de la région de la Nouvelle-Orléans depuis plus de cent ans. "The Blues", comme l'appellent les habitants, est un lieu prisé des amateurs de jazz, des touristes et des célébrités qui veulent goûter au vrai New Orleans, et des locaux qui veulent simplement se détendre et jouer parmi les leurs.





Nikaya D. Brown Jones est showrunner et productrice aux côtés de Weber, qui a également écrit tous les épisodes. Trey Haley est producteur et réalisateur. Veronica Nichols réalise également certains épisodes. The Family Business New Orleans de Carl Weber est produit par Tri Destined Studios et Urban Books Media.