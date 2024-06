Il demande au Secrétaire Général des Nations-Unies d'annuler l'invitation d'Azali

Paris, le 9 juin 2024





Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies





Excellence Monsieur Secrétaire Général,







Notre Parti politique, le RIDJA-PACTEF, est indigné d'apprendre que le colonel Azali Assoumani, Président contesté de l'Union des Comores, impliqué et personnellement responsable des trente neuf (39) assassinats et auteur de quatre coups d'État militaire et électoraux commis aux Comores, est invité à prendre part au Forum des dirigeants mondiaux organisés à Genève du 11au 14 Juin 2024 par la CNUCED à l'occasion du 60 ème anniversaire de cette organisation. Notre Parti politique, le RIDJA-PACTEF, est indigné d'apprendre que le colonel Azali Assoumani, Président contesté de l'Union des Comores, impliqué et personnellement responsable des trente neuf (39) assassinats et auteur de quatre coups d'État militaire et électoraux commis aux Comores, est invité à prendre part au Forum des dirigeants mondiaux organisés à Genève du 11au 14 Juin 2024 par la CNUCED à l'occasion du 60 ème anniversaire de cette organisation.





Par la présente, le RIDJA-PACTEF, organisation politique comorienne et néo-panafricaniste, condamne fermement la complaisance des institutions internationales à l'égard des gouvernements, dirigeants politiques qui ne cessent d'afficher leur mépris à la vie humaine, au Droit, à la Démocratie, aux Constitutions et aux engagements internationaux de leur pays en matière des droits de l'homme.





Notre indignation est d'autant plus grande que les institutions constitutionnelles des Comores, agissant sous tutelle du colonel Azali Assoumani, n'ont jusqu'alors donné ni des explications sur les graves irrégularités commises lors des élections présidentielles du 14 janvier 2024 ni pris des résolutions pour mettre fin aux tortures et à la politique de terreur, des crimes qui caractérisent son régime et dénoncés par le rapporteur des Nations-Unies sur la torture aux Comores.





Nous aurions pu croire qu'à la suite des publications des conclusions du rapporteur des Nations-Unies sur la torture aux Comores et ceux du Département d'Etat des États-Unis d'Amérique sur les droits de l'Homme, au regard de la gravité de la fraude , aux faux commis par les organes électoraux ,notamment par les membres de la Chambre Constitutionnelle et Electorale de la Cour Suprême de l'Union des Comores ,dénoncés par un commissaire, membre de la CENI, de la répression sanglante de la mobilisation de protestation de la population comorienne contre ce coup d'État électoral, les arrestations et les détentions arbitraires, auraient ,pour le moins, interrogé la conscience de votre institution engagée et réfléchissant selon votre charte et publications sur des thématiques portant sur les causes des maux et des actes qui contribuent à l'affaiblissement et le recul inquiétants des démocraties au profit du fondamentalisme et les extrémistes.





Nous eussions cru que la mascarade électorale organisée par Azali Assoumani et les résultats obtenus, les peurs, les inquiétudes de mes compatriotes dans le moment présent pouvaient, pour le moins, interroger, voire préoccuper les organisations internationales comme la vôtre .





Déjà, par lettre en date du 05 septembre dernier, dans une démarche préventive, assumant pleinement ma responsabilité, j'avais tenu à alerter les institutions internationales spécialisées des Nations-Unies, les États-Unis d'Amérique et d'autres grandes chancelleries en poste aux Comores, des dispositions prises à l'époque par le colonel Azali Assoumani, alors Président des Comores et Président en exercice de l'Union Africaine, pour commettre un énième coup d'État électoral. Il m'a alors semblé nécessaire de rappeler que la mise à sa disposition des moyens de la communauté internationale, soi-disant pour appuyer le processus électoral, pouvait être assimilée à un soutien à un coup d'Etat électoral.





Rappelons-nous que malgré les rapports des Nations Unies, du Département d'Etat des États-Unis d'Amérique qui dénoncent l'absence des libertés politiques et les tortures aux Comores et malgré les mises en garde, il avait abusé en toute impunité et dans l'indifférence totale, des prérogatives qui étaient les siennes pour se maintenir en toute illégalité dans ses fonctions de Président alors que la constitution de notre pays impose au Président candidat de prendre congé de ses fonctions à compter de la publication des listes définitives des candidats à l'élection présidentielle.





Plus grave encore, à moins d'une semaine de l'ouverture de la campagne présidentielle de janvier 2024, il a mis fin aux fonctions de la Présidente de la Chambre Constitutionnelle et Électorale de la Cour Suprême pour y placer un affidé. D'autres faits, notamment la subordination au Colonel Azali Assoumani des membres de la CENI et les conseillers, membres de la Cour suprême de l'Union des Comores, la nomination, par décrets pris par lui, d'un de ses fils comme commandant de la gendarmerie nationale à la Grande-Comores et un autre comme conseillé privé et spécial de son pere Président candidat, ont serieusement compromis le scrutin du 14 janvier dernier dont le défaut de sincérité et de crédibilité a fait réagir les Etats-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Union Européenne et le Royaume-Uni qui ont demandé des explications sur les graves irrégularités et fraudes des résultats électoraux.





Le témoignage accablant d'un des membres de la Commission Électorale Nationale indépendante, qui a fait de graves révélations sur les inexactitudes des ces résultats et des délits des faux et usage des faux, a conduit certains candidats à saisir Monsieur le Procureur des plaintes contre les membres de la CENI et des membres de la chambre constitutionnelle et électorale de la Cour Suprême de l'Union des Comores pour faux et usage des faux. Par ailleurs, la requête en révision des résultats définitifs prononcés par eux est la preuve de la gravité de ces fraudes.





Ces actions judiciaires, engagées aux Comores, à la Cour Africaine des Droits de l'homme et des Peuples et au tribunal de la SADC illustrent la volonté et la détermination du peuple comorien à inscrire sa résistance contre la dictature dans le respect des engagements internationaux signés par notre pays.





Convaincu que les aspirations démocratiques des peuples d'Afrique, exigence nécessaire pour lutter contre la pauvreté, la corruption de mon pays, les Comores, ne peuvent être incarnées par un putschiste récidiviste dont le pouvoir, contrairement aux faux résultats entérinés par la cour suprême, ne repose sur aucune légitimité et qui fait des assassinats politiques, mes crimes économiques sont corruption sa mode de gouvernance.





Dans ce contexte, en ma qualité de patriote africain, d'homme politique comorien , conscient de ma responsabilité devant Dieu, le Tout puissant et mon pays, je fais appel à la solidarité des pays amis des Comores, aux forces progressistes comoriennes et aux néo-panafricanistes à soutenir les mouvements patriotiques africains engagés contre la DICTATURE DU COLONEL AZALI ASSOUMANI ET POUR LA LIBÉRATION DES COMORES PRIS EN OTAGE PAR CE DERNIER QUI SEMBL TEBÉNÉFICIER DE LA COMPLICITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALE ET D'AUTRES FORCES EXTÉRIEURES.





Notre Parti, RIDJA-PACTEF, ne peux pas accepter la forfaiture du colonel Azali Assoumani, accepter son intronisation, son intronisation comme Président de l'Union des Comores alors que les conditions de vote ont fait l'objet de constatations de multiples fraudes, bourrages d'urnes, intimidations diverses, ouverture de bureaux de votes avec absence de représentations des candidats d'opposition, fermetures anticipées de certains bureaux avec saisie des urnes et listes électorales par les militaires, etc.





Le colonel Azali Assoumani a été proclamé élu par des institutions totalement corrompues qui, en réalité ,ne disposent pas des procès verbaux réguliers du scrutin du 14 janvier dernier





Les résultats publiés par les organes électoraux non indépendants étant le reflet de la gouvernance actuelle du maître incontesté des hold-up électoraux qu'est Azali Assoumani.





La population comorienne pensait que votre organisation soutiendrait l'inspiration légitime du peuple comorien pour des nouvelles élections présidentielles transparentes, libres et influerait tant auprès des autorités politiques actuelles, non représentatives, mais également auprès des Nations Unies et d'autres partenaires des Comores pour le retour de l'ordre démocratique et la fin de la répression politique, larbitraire et toutes formes de tortures infligées aux opposants politiques et aux membres de la société civile.





Dans ce contexte, l'indifférence affichée par la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le développement face aux pratiques antidémocratiques du colonel Azali et les assassinats commis sous sa responsabilité installent beaucoup de peurs, d'inquiétudes et le désespoir dans mon pays.





Je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma haute considération.





Me Said LARIFOU

Président du RIDJA-PACTEF

Téléphone: +3360599004/ +26923343838

(E-mail : larifou@gmail.com)

BP 1905 Moroni

Quartier Mangani Union des Comores





Organisation Politique Comorienne, déclaré le 27 Janvier 1999 au Gouvernorat de Ngazidja (Comores)

Enregistré N°99-09/GIG/CAG Siège social: BP 1905 Moroni Comores / +336 05993004 / ridjapactef@gmail.com