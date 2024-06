Gouvernement de Transition en exil : Le président Moustoifa nomme son SGG

Décret numéro 24/004/PR







Portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement de Transition en exil de l'Union des Comores





Le Président de la République





Vu la constitution du 23 décembre 2001 ;





Vu la révision constitutionnelle du 17 mai /2009 ;





Vu le constat de la fin de mandat du Président Azali ASSOUMANI le 26 mai 2021





entraînant une vacance de pouvoir, conformément à la constitution ;





Et en vertu de la résolution N°01/30/05/21-R des forces de l'opposition, de la société civile et de la diaspora comorienne, désignant Moustoifa Said Cheikh Al Idarous Président de l'Union des Comores ;





Décrète :





Article 1 : Est nommée Secrétaire générale du Gouvernement : Mme Almas SAIDALI





Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié, dès que possible, au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.





Fait le 18 juin 2024

Moustoifa Said Cheikh Al Idarous