Le samedi 1er juin 2024, j'ai eu le privilège d'assister à une réunion de grande importance au palais de Beit-Salam, réunissant le président de la République, Azali Assoumani, le Ministre de l'Énergie, et une délégation éminente de grands notables de la région de Domba.





Cette rencontre marquait une étape cruciale dans un processus de réconciliation initié entre cette région et le chef de l'État avec la médiation essentielle du Ministre de l'Énergie, Ahamada Moussa Aby, et de ma personne.





Lors de cette réunion, le président Azali Assoumani s'est félicité des progrès réalisés jusque-là, soulignant l'importance capitale de cette réconciliation pour l'unité et l'harmonie nationale. La délégation de Domba a chaleureusement exprimé sa reconnaissance envers le Ministre de l'Énergie et moi-même, pour nos rôles essentiels dans la réussite de cette démarche pacifique.





Cette réconciliation marque un nouveau chapitre dans les relations entre la région de Domba et le Gouvernement, ouvrant la voie à une coopération future fructueuse pour le bien-être et le développement de la nation. Des projets innovants et porteurs d'espoir sont prévus dans la région, témoignant de notre engagement commun envers un avenir prospère et solidaire pour tous les citoyens.





Cette réunion restera un exemple de dialogue constructif et d'engagement envers la paix et le progrès. Elle incarne l'esprit de collaboration et d'unité qui sont essentiels pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays.





Youssoufa Mohamed Ali