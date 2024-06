"C’est une fierté pour moi de recevoir cette prestigieuse distinction de la Fondation Crans Montana"

Allocution de Son Excellence

Monsieur AZALI Assoumani

Président de l’Union des Comores, à l’occasion de la remise du Prix de la Fondation Crans Montana

Bruxelles – Belgique, le vendredi 28 juin 2024

- Monsieur le Président du Forum de Crans Montana

Permettez-moi tout d'abord, d'exprimer la joie qui est la mienne, d'être à ce Forum parmi vous toutes et tous, décideurs de haut niveau, intellectuels et acteurs de la société civile, venus de nombreux pays et d'horizons variés, pour échanger sur les défis politiques, sociaux, économiques et sécuritaires auxquels le monde fait face.





C’est en effet un honneur pour moi, de représenter mon pays, l’Union des Comores, pour parler d’espoir et de perspectives, dans un monde où la réalité quotidienne est synonyme de lutte contre les effets néfastes du changement climatique, des pandémies et des conflits.





A cette occasion, je voudrais tout d’abord féliciter chaleureusement la Fondation du Crans Montana et rendre hommage à Feu Jean-Pascal Delamuraz, ancien Président de la Confédération Suisse, à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Jean-Paul Carteron et Son Altesse le Prince Anton qui ont fondé ce Forum, devenu au fils des années, un rendez-vous international incontournable.





C’est également une fierté pour moi, de recevoir aujourd’hui, le Prix de la Fondation Crans Montana, cette prestigieuse distinction qui symbolise la fraternité entre les peuples.

Je remercie en particulier:





- Son Excellence Monsieur Miguel Ángel Moratinos, Haut-Représentant des Nations Unies pour l'Alliance des Civilisations et

- Son Excellence Didier Reynders, Commissaire Européen à la Justice,

pour avoir honoré cette cérémonie de leur présence.





J’apprécie à sa juste valeur, le grand honneur qui m’est ainsi fait, au regard des illustres personnalités qui ont reçu ce Prix avant moi, ces 3 dernières décennies. Je voudrais au nom de mon pays, l’Union des Comores, de son Gouvernement et de son peuple ainsi qu’au nom de mon épouse ici présente et en en mon nom personnel, vous remercier très sincèrement pour cette marque de reconnaissance et de confiance.





Je vous adresse mes vives félicitations et mes encouragements, pour votre engagement permanent en faveur de la promotion des actions menées à travers le monde pour une bonne gouvernance mondiale, pour la paix et la sécurité internationales, pour le développement durable, pour l’éducation universelle, pour la citoyenneté mondiale et en faveur de la jeunesse et les générations futures.

Je vous remercie.

Beit-salam