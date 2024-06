Bruxelles : Le discours très applaudi de Madame AZALI Ambari

DISCOURS de Son Excellence Madame AZALI Ambari Darouèche. Première Dame de l’Union des Comores, à la Table ronde sur la Femme, la Démocratie et la Cohésion sociale, en marge du 36ème Forum de Crans Montana





Bruxelles, le 28 juin 2024.

- Excellences,

- Mesdames et Messieurs,







C'est un réel honneur pour moi de participer à cette Table ronde sur la Femme, la Démocratie et la Cohésion sociale, et de prendre la parole devant cette auguste assemblée.





En tant que femme, je suis heureuse de constater que le Forum de Crans Montana porte un intérêt majeur à l’épanouissement de la Femme et à son rôle dans le renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la démocratie. Comme nous le savons tous, les femmes assurent la continuité de l’être humain et constituent également une force motrice importante du développement socio-économique et politique de nos sociétés.





Ainsi, face aux défis mondiaux sans précédent qui menacent les droits humains et la liberté des femmes, nous devons exploiter tout le potentiel permettant de favoriser la participation et le leadership des femmes et des filles dans la vie active de nos pays.





Si nous voulons consolider la démocratie, il est essentiel de veiller à ce que les femmes participent, en toute sécurité, librement et sur un même pied d’égalité que les hommes, à la vie politique et sociale de nos pays, et qu’elles soient impliquées dans la prise de décisions, au niveau national et dans toutes les instances internationales.





La recherche montre, d’ailleurs, que le statut des femmes et la stabilité des nations sont inextricablement liés et que les sociétés qui favorisent la discrimination sexiste et permettent à des normes oppressives de se développer sont plus susceptibles d’être instables.





Excellences,

Mesdames et Messieurs,





La paix et la cohésion sociale ne peuvent être durables sans une prise en compte pérenne de la moitié des forces vives de la nation.





En dépit des évolutions, des efforts et des mesures prises à travers le monde, les femmes restent marginalisées et sont également victimes de violences de toutes sortes. Pour garantir cette participation, il serait judicieux d’élaborer des stratégies de développement qui prennent en considération le genre et les besoins particuliers des femmes, afin de dynamiser leur potentiel et les encourager à participer au développement politique et socioéconomique de leurs pays.





Nous devons, ainsi, œuvrer dans le sens de l’élimination de toutes formes de violence contre les femmes, y compris les violences domestiques, car c’est à travers l’égalité et la complémentarité que nous parviendrons à briser les stéréotypes. Il nous faut, en outre, créer un environnement international favorable au développement des femmes, sachant que les femmes et les petites filles sont les premières victimes de tous les facteurs qui menacent la paix et la tranquillité.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





Permettez-moi de souligner qu’en Union des Comores, une très grande considération est accordée aux Femmes car elles sont essentielles à l’épanouissement du pays. Ainsi, selon notre coutume, la femme comorienne mérite toute l’attention de la famille, son bonheur reste une priorité et c’est dans ce sens qu’elle hérite de tous les biens de la famille. L’Etat, à travers les différents efforts du Gouvernement, contribue à l’épanouissement de la femme, par sa participation effective à la vie politique du pays et la mise en place d’un cadre juridique adéquat en sa faveur.





C’est ainsi qu’un Commissariat national de promotion du genre a été créé ainsi qu’une plateforme des femmes politiques et des femmes leaders pour la paix et que des CLUBS MAMANS ont été mis en place dans les différentes localités du pays.





En effet, la Constitution du pays, les textes internationaux, la Feuille de route du Gouvernement, pour la de lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs en Union des Comores, le Code de la famille et le Code pénal mettent tous en exergue, le respect des droits de la Femme.





Ce cadre légal et règlementaire a permis à la femme comorienne, avec la volonté du Président de l’Union des Comores, d’être associée à la prise de décisions dans le pays, mais également de s’épanouir dans le cadre de l’autonomisation économique.





C’est ainsi que nous comptabilisons de nombreuses femmes dans toutes les sphères de l’Etat, que ce soit au Gouvernement central, dans les Gouvernorats, à l’Assemblée Nationale, au sein du système administratif, mais aussi à la tête de Sociétés d’Etat, pour ne citer que ceux-là.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





Je voudrais dire tout l’espoir que je nourris, quant à notre capacité et notre volonté à tous, de tout mettre en œuvre pour que la femme puisse jouer pleinement le rôle qui lui revient de droit dans nos sociétés.





C’est ainsi que je voudrais saluer, ici, des initiatives comme celles du Forum de Crans Montana, qui œuvrent dans ce sens et qui donnent de l’espoir aux femmes.





Pour conclure, je remercie les autorités belges pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité cordiale, et le Forum de Crans Montana pour leur aimable invitation et pour les facilités mises à notre disposition, afin d’assurer la réussite de cette rencontre.

Je vous remercie.

Beit-salam