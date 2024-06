Avec deux bovins, il perçoit 700 000FC chaque mois

Visite du ministre de l’agriculture M. Houmed Msaidie au Crde de Simboussa dans la région de Mbadjini





Pour une agriculture ouverte aux jeunes







Le samedi 01 juin 2024, le ministre de l'agriculture M.Houmed Msaidié a rendu visite le Crde de Simboussa en compagnie de quelques membres de son cabinet dont le conseiller chargé des dossiers de l'agriculture et de son attaché de cabinet. Le ministre et sa délégation ont été accueillis par le maire de cette localité, le directeur de cabinet du ministre de l'énergie, le directeur du Crde et ses collaborateurs et des notables du village de Simboussa.





L’objectif de cette visite était de constater de visu comment le Crde fonctionne surtout que dernièrement le ministère de l’agriculture à travers Le PIDC en marche a remis aux différents Crde au niveau des iles, du matériel agricole comme de tracteurs, bennes, Pick-up, broyeurs et décortiqueuses de maïs ainsi que des semences résilientes de pomme de terre et du bétail (vaches et cabris).





Il a par ailleurs profité de cette sortie, pour rendre visite aux élèves du lycée technique de l’agriculture qui sont en stage au Crde de Simboussa. Après la visite des différents chantiers construits par le projet Pidc, le ministre et sa délégation se sont réunis à la salle de conférence pour des échanges.





A cet effet, plusieurs discours ont été prononcés, en première lieu le discours du maire de Simboussa, il a souhaité au ministre et à sa délégation la bienvenue et a souligné que depuis 1962 que cette CRDE est construit, il n’avait jamais été réhabilité.





Aussi, il a tenu à remercier les autorités actuelles pour la réhabilitation et a demandé au ministre de transmettre leurs remerciements au chef de l’Etat pour tous ces appuis qui sont un encouragement dans la production agricole que dans la formation professionnelle. Pour sa part le directeur du Crde de Simboussa a pris la parole pour remercier le ministre d’avoir fait le déplacement pour rencontrer le personnel du Crde et les étudiants de l’école technique agricole qui sont en stage dans son institution.





Une femme a pris la parole au nom de ses collègues et a remercié les projets Prefer et le Pidc car c’est grâce à eux qu’ils ont le courage de travailler dans ce domaine même en tant que bénévoles car ils sont persuadés qu’à l’avenir ces activités génèreront des emplois rémunérés.





Enfin le ministre a pris la parole et a présenté ses remerciements aux participants. Il affirmé que c’est une visite de travail, qui découle entre autres, d’une rencontre tenue avec la Banque Mondiale et qui s’inquiétait du sort du bétail qui a était remis aux Crde. Sa visite lui a permis de se rendre compte que le Crde a pris les choses en main et il est rassuré que les bétails est dans des bonnes mains.





Il a, en outre, déclaré que lors d’une visite au Crde de Diboini, un éleveur lui a dit : « qu’avec 2 bovins, il perçoit 700 000FC chaque mois, ce qui lui permet de payer la scolarité de ses enfants entre autre dépenses ».





Tout cela permet au ministre de constater que les bétails qu’ils ont fait venir ici est bien traité et en bonne santé. Aussi, il les encourage à persévérer dans cette voie. Le ministre a aussi, souligné que bientôt d’autres résultats viendront récompenser leurs efforts dans les mois à venir car d’autres projets sur l’élevage vont voir le jour. Tout cela dans l’objectif de diminuer les importations de viande et poulet.





Il a terminé son allocution en lançant un appel aux jeunes à se lancer dans ce secteur promoteur et s’est dit attentif aux doléances exprimés notamment en ouvrant les portes du Crde aux jeunes de l’école technique pour un développement de notre agriculture.





