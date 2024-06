Aïd al-Adha : Espoir de Liberté face à la Tyrannie







En ce jour béni de l'Aïd al-Adha, je tiens à adresser mes vœux les plus chaleureux et sincères à tous les habitants de notre bien-aimé archipel des Comores, en particulier au peuple anjouanais. Que cette célébration sacrée soit une source d'espoir, de liberté, de paix et de prospérité pour chacun d'entre nous.





Qu'Allah, le Tout-Puissant, accepte nos prières et nos sacrifices, et qu'Il bénisse nos familles avec amour et harmonie. Puissions-nous trouver la sérénité et la force dans notre foi pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés.





En ces temps troublés, il est impératif de réaffirmer notre aspiration collective à une vie libre et digne. Jadis, Anjouan et les Comores étaient deux nations souveraines, chacune un fier sultanat, coexistants dans la dignité et l'indépendance. Cependant, l'histoire coloniale a tissé nos destins, réunissant Comore, Anjouan, Mayotte et Mohéli en un seul archipel.





Hélas, notre nation archipélagique, riche de son passé glorieux, est aujourd'hui accablée par le joug d'un régime tyrannique. Le dictateur sanguinaire Azali Assoumani, en s'enlisant dans les méandres de la corruption et de la violence sanguinaire, s'est révélé au monde entier comme le summum de l'indignité aux Comores, devenant une risée internationale qui humilie non seulement notre archipel, mais aussi l'ensemble de l'Afrique.





Il incarne, sans l'ombre d'un doute, la sangsue la plus cruelle et pernicieuse que notre archipel ait jamais connue, se nourrissant du sang des Anjouanais et des Comoriens jusqu'à les épuiser de leur vitalité. Comme une sombre éclipse obscurcissant notre ciel, il prive nos peuples de la lumière de la liberté et de la prospérité, menaçant de plonger notre nation naissante dans une nuit sans fin.





Sous son règne, les voix de la justice et de la liberté sont étouffées, et les peuples anjouanais et comorien subissent les affres de l'injustice et de la répression. Mais en ce jour de l'Aïd, nous élevons nos voix et nos prières vers le ciel, suppliant Allah de nous libérer de ce joug sanguinaire.





Qu'Allah, dans Sa miséricorde infinie, nous accorde la délivrance de ce dirigeant oppresseur. Qu'Il nous guide vers un avenir où la justice et la liberté règnent, où chaque Anjouanais et chaque Comorien peut vivre en paix et en sécurité, et où nos enfants peuvent grandir avec l'espoir et la prospérité.





Nous prions pour que l'esprit de l'Aïd al-Adha inspire en nous tous un renouveau de courage et de détermination. Puissions-nous rester unis dans notre quête pour des États-nations meilleurs et plus justes. Que cette journée sainte marque le début d'une ère de renouveau et de rédemption pour notre archipel.





Aïd al-Adha Moubarak à tous, avec l'espoir d'un avenir radieux et libéré de l'oppression.





Anli Yachourtu JAFFAR

Le 17 juin 2024