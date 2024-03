Singani, une ville Martyre?







Nous, membres de la diaspora de Singani en France avons appris avec stupéfaction et inquiétude que notre ville a été prise d'assaut, en début de soirée du dimanche 24 mars 2024, par le tristement célèbre Peloton d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (PIGN), un des éléments de l'armée comorienne, conduit par le fils d'Azali, Loukmane.





Ceci fait suite à une invitation inopportune, mais aussi sous-tendue de suffisance et de morgue, du président de la CENI, Idrisse Saïd à ses amis membres du gouvernement d'Azali Assoumani. Durant toute cette effroyable nuit de ce dimanche, une pluie de grenades lacrymogènes a été déversée sur la ville, malgré la présence d’enfants dans nos foyers et des personnes âgées à l’état de santé fragile.





Nous, singaniens résidant hors des Comores, notamment en France, condamnons avec la plus grande fermeté les agissements irresponsables, du régime dictatorial et illégitime d'Azali Assoumani.





Nous demandons au Procureur de la République de diligenter une enquête judiciaire dans les plus brefs délais, afin d’identifier les auteurs des tirs à balles réelles dont ont fait usage les gendarmes sur des civils non armés et dont une a blessé gravement à la cuisse un adolescent de 16 ans en classe de terminale.





Nous exigeons la libération inconditionnelle et immédiate de nos mamans et nos grands-parents enlevés arbitrairement et de force de leurs domiciles pendant qu'ils étaient en train de préparer l’Iftar du 13è jours du mois sacré du ramadan. Nous rappelons à Idrisse qu'il a failli à sa mission, celle de garantir des élections transparentes, et démocratiques. Il n'inspire personne au sein cette jeunesse déterminée à lutter pour la bonne cause, celle de voir un jour rayonner un Etat de droit dans notre pays, afin de pouvoir se projeter vers un avenir meilleur pour tous.





Enfin, à cette vaillante jeunesse de Singani, nous lui souhaitons un courage immense, ainsi qu’à toute la jeunesse de nos quatre îles. L'histoire nous en dira plus, mais jusqu'à preuve du contraire Singani n'a jamais été le paillasson de qui que ce soit.





Nous voulons être les acteurs de notre destin et non des observateurs.