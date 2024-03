Notre pays pourrait-il miser sur le tourisme pour combattre la pauvreté ?







Ce dimanche 24 mars 2024, le port de Moroni, capitale des îles Comores, est en effervescence, suite à l'arrivé du paquebot de croisière, THE WORLD, près de 1000 touristes en escale, qui font le bonheur des commerçants.





Une stratégie nationale est indispensable pour mieux gérer ces flux touristiques à fin d'améliorer la satisfaction des visiteurs.





Les îles Comores sont des véritables paradis tropical avec un littoral de rêve et des eaux turquoise.

Le soleil est généreux, la mer est en moyenne à 23° C toute l'année. La végétation luxuriante avec ses odeurs iconiques des fleurs de l'Ylang-ylang sur nos îles paradisiaques. Évidemment, bien géré, le tourisme pourrait créer des emplois décents pour notre jeunesse qui remplit nos places publiques, offrir des possibilités d’éducation et aider à protéger l’environnement et le patrimoine culturel de notre pays.





Ceux qui rendent les îles Comores à la fois uniques et exceptionnelles pour les touristes, connues pour son volcan Karthala hyper actif et son fameux vivre ensemble, les quatre îles recèlent de nombreuses autres merveilles.





Ces quatre petits cailloux de 2236 km2 perdus dans l’océan Indien qu’est l'union des Comores dont la capitale est Moroni, est une destination qui pourrait devenir détonante. La nature de ses quatre îles, ses paysages, sa culture, ses habitants, son traditionnel grand mariage ou encore sa gastronomie en sont notamment les atouts.





Rendues célèbres par le Cœlacanthes, un animal mythique qui a généré une grande variété d'actes de communication scientifique, son volcan karthala, ses magnifiques cascades, son huile essentielle d'Ylang-ylang, ces quatre îles (Mayotte, Anjouan, Moheli et grande Comore) hébergent aussi de magnifiques plages, des forêts primaires ou encore une faune surprenante à l’image des baleines et des tortues qui se donnent en spectacle tout près des côtes, au bonheur des visiteurs. Des trésors qui restent toutefois fragiles et qu’il convient de protéger.





C’est notamment dans cette logique que de nombreuses initiatives devront être mises en place par l'Etat comorien pour assurer la durabilité de ce patrimoine.





Par Mohamed Salim