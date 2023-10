Banque mondiale : Un don de 20 millions de dollars américains en faveur de l’Union des Comores

Communiqué de presse portant sur l’approbation d’un appui budgétaire par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale pour la gestion budgétaire et la croissance résiliente de l’Union des Comores







La vision de SEM AZALI ASSOUMANI, Président de l'Union des Comores, est de faire des Comores un pays émergent à l'horizon de 2030. Pour concrétiser cette vision, le Plan Comores Emergent (PCE) a été élaboré par le Gouvernement comorien en 2019 et présenté à l'occasion de deux Conférences des Partenaires au Développement des Comores (CPAD) organisées par le Gouvernement à Paris en décembre 2019 et à Moroni en décembre 2022, enregistrant respectivement des intentions de financement de 3,9 milliards d'Euros et de 2,1 milliards d'Euros.





Dans cette dynamique, la crédibilité de la politique économique conduite par le Gouvernement a été renforcée par l’approbation en juin 2023 d’un programme de quatre ans avec le Fonds Monétaire International (FMI) et par la mise en place d’un programme triennal de réformes avec la Banque Mondiale pour soutenir les reformes structurantes axées sur la gestion des finances et de la dette publiques, la stabilité bancaire et financière, la résilience aux chocs exogènes et la gouvernance des entreprises publiques. Ces programmes sont soutenus financièrement par les partenaires bilatéraux et multilatéraux.





Dans ce cadre, le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé le vendredi 29 septembre 2023, un don d’un montant de 20 millions de dollars américains en faveur de l’Union des Comores, en vue de soutenir les reformes budgétaires et de renforcer la résilience à travers des réformes visant améliorer la protection sociale et l’efficience des interventions du Gouvernement en cas chocs exogènes ou de catastrophes naturelles.





Au niveau des finances publiques, les réformes soutenues visent à améliorer la gestion de la dette publique, renforcer la gouvernance et les performances des entreprises publiques, et augmenter l’efficience des dépenses publiques en s’appuyant sur une meilleure mise en œuvre des procédures de passation de marchés publics et de lutte contre la corruption.





Le Gouvernement comorien exprime sa gratitude à l’endroit de la Banque Mondiale pour les appuis multiformes et multisectoriels apportés à l’Union des Comores, dont il s’est fortement engagé à conduire une politique socioéconomique et des réformes en cohérence avec le Plan Comores Emergents.





A travers la mise en place des programmes de réformes avec la Banque mondiale et l’approbation du premier financement de 20 millions de dollars américains de ce programme, le Gouvernement réaffirme son engagement à mettre en œuvre des politiques macroéconomiques visant à assurer la stabilité macroéconomique et à réaliser une croissance inclusive et résiliente.





Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire