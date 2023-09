Le prince Faisal ben Farhane et le président Azali s'entretiennent au sommet du G77+Chine à Cuba

Le prince Faisal ben Farhane, et le président des Comores, Azali Assoumani, se sont entretenus vendredi en marge du sommet G77 + Chine dans la capitale cubaine, La Havane

Le prince a transmis les salutations et l'appréciation du roi Salman et du prince héritier Mohammed bin Salman à M. Assoumani, ainsi que leurs meilleurs vœux au gouvernement et au peuple des Comores pour la poursuite de leur progrès et de leur prospérité, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du Royaume. Le président a son tour exprimé des sentiments similaires pour les dirigeants et le peuple saoudiens.





Ils ont ensuite passé en revue les relations entre leurs pays et les moyens de les renforcer et de les développer afin de contribuer à la réalisation de leurs aspirations, a indiqué le ministère, et ont discuté des derniers développements internationaux et des efforts déployés pour aborder et résoudre les problèmes.





L'ambassadeur saoudien à Cuba, Faisal Al-Harbi, et le directeur général du bureau du ministre des Affaires étrangères, Abdulrahman Al-Daoud, étaient également présents à la réunion.





