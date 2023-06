Signature d'un protocole d'accord entre les Comores et le Rwanda. L’ACCI est une agence gouvernementale comorienne chargée de coordonner et de mettre.



Le Rwanda et les Comores ont signé un protocole d'accord qui renforcera leur coopération dans des domaines tels que la bonne gouvernance, la mobilisation de la diaspora, la protection sociale et les solutions numériques, entre autres.





Un communiqué parvenu à APA jeudi indique que l’accord a été signé entre Rwanda Cooperation, une institution gouvernementale chargée de coordonner les activités de coopération Sud-Sud du Rwanda et de promouvoir les initiatives de développement innovantes du Rwanda, et l’Agence de coopération internationale des Comores (ACCI). L’ACCI est une agence gouvernementale comorienne chargée de coordonner et de mettre en œuvre les initiatives de coopération internationale du pays et de favoriser les partenariats et la collaboration avec d’autres pays, des organisations internationales et d’autres agences de développement.





Selon l’ambassadrice Christine Nkulikiyinka, PDG de Rwanda Cooperation, le protocole d’accord ouvre de nouvelles voies de coopération, encourageant l’innovation, l’échange de connaissances et la croissance mutuelle en tirant profit des similitudes existant entre les deux pays et en s’appuyant sur elles.





Il servira de cadre à la collaboration entre les deux pays, car il décrit les domaines de coopération, notamment le renforcement des capacités et la formation, l’autonomisation des femmes et des jeunes, la diaspora, la solution numérique et la bonne gouvernance.





« Ensemble, nous nous embarquerons pour un voyage d’exploration, d’apprentissage et de croissance, découvrant de nouvelles possibilités et réalisant notre vision commune de l’Afrique que nous voulons », a-t-elle assuré.





Elle a fait remarquer que l’accord est l’aboutissement de discussions approfondies, d’une collaboration et d’une vision commune entre les deux pays et qu’il reflète leur croyance commune dans le partenariat et leur détermination à travailler ensemble pour le plus grand bien.





« En nous réunissant, nous tirons parti de nos forces, mettons en commun nos ressources et combinons notre expertise pour conduire des changements significatifs et avoir un impact durable sur les visions et les programmes nationaux respectifs et sur l’Agenda africain 2063 », a-t-elle ajouté.