«L’objectif du Parti CRC est de devenir un grand parti fort»

Le Parti CRC mobilise les militants lors d’un événement réussi à Mitsamiouli





Ce jeudi 1er juin 2023, le Parti de Convention pour le Renouveau des Comores(CRC) a organisé un événement majeur à Mitsamiouli, dans le nord de Ngazidja, dans le but de mobiliser ses militants et de consolider sa base militante dans la région. L’événement a connu la participation de nombreuses personnalités politiques éminentes du parti, telles que le Gouverneur de l’île de Ngazidja, le Délégué de la défense et Secrétaire Général du Parti CRC, ainsi que de nombreux ministres, directeurs et parlementaires. La salle était remplie de monde, montrant l’engouement et le soutien forts dont bénéficie le parti dans la région.





L’événement a été marqué par une série de discours, mettant en avant les réalisations du parti et sa vision pour l’avenir. Le député Ahamada Mohamed Baco a prononcé un discours d’ouverture dans lequel il a souligné la différence entre le Parti CRC et l’opposition, affirmant que pendant que cette dernière se livre à une politique de bas étage, le Parti CRC parcourt les villes pour convaincre les citoyens de son projet adapté à leurs aspirations.





Le vice-président à l’Assemblée a rappelé certaines initiatives du gouvernement, notamment la volonté de mettre en place un tribunal de première instance dans la région afin de rapprocher les citoyens de l’administration. Il a également souligné l’importance accordée aux jeunes, en notant que plusieurs jeunes ont été élus députés à l’Assemblée nationale et occupent des postes importants au sein d’institutions multilatérales telles que le Parlement Panafricain.





Dans son allocution, Nour El Fath Azali, Conseiller Privé du Président, a rappelé que lors du dialogue citoyen avec les jeunes organisé tout au long du mois de ramadan dernier, il les avait encouragés à s’engager politiquement.





Quant à la rencontre actuel, elle visait à créer les conditions favorables à cet engagement. Il a souligné l'importance d'ouvrir le Parti CRC à toutes les initiatives, en particulier celles des jeunes.

Un bon nombre d'entre eux occupent des postes importants dans l’administration. Ce qui démontre l'importance qu'accorde SE le Président Azali à la jeunesse.





Developper et faire de cette région une destination touristique est l'un des souhait du Chef de l'Etat avec la mise en œuvre des projets tels que la réfection des routes, la reconstruction de l’hôtel Galawa et l’installation future de l’énergie photovoltaïque: Tout cela témoigne de l’intérêt porté par le Président Azali à cette région et de sa volonté à favoriser le développement local au bénéfice des populations.





Pour conclure, Nour El Fath Azali a souligné que l’objectif du Parti CRC est de devenir un grand parti fort, à l’image du parti Chama cha Mapinduzi de la Tanzanie et a annoncé l’adhésion de 1100 nouveaux membres.





Lors de sa prise de parole, le secrétaire général du Parti CRC, Youssoufa Mohamed Ali a félicité le Conseiller privé pour le lancement réussi de la campagne d’adhésion, qui a conduit à l’adhésion des personnalités influentes. Il s’est montré confiant quant aux chances de succès du parti dans la région et a souligné l’importance accordée par le Président Azali à cette dernière, notamment par le biais de la création de l’hôpital mère-enfant visant à améliorer l’accès aux soins de santé.





Youssoufa Mohamed Ali a également mis en avant le rôle essentiel du dialogue et du respect dans l’action politique du Parti CRC. Il a exprimé sa fierté que les Comores aient été choisis à l’unanimité pour présider l’Union africaine, grâce à la diplomatie rayonnante du Président Azali et à la reconnaissance de son leadership.





Le secrétaire général du Parti a exhorté les militants à adhérer au parti, soulignant que cela leur confère des droits et des responsabilités, tel que la possibilité d’être investis par le parti pour des élections et l’accomplissement de leurs devoirs en tant que militants. Enfin, il a également profité de l’occasion pour s’en prendre violemment à l’opposition, qu’il a accusée d’incarner l’esprit de la défaite, préférant se livrer à des attaques personnelles plutôt que de proposer un programme politique.





Le succès du Parti CRC est attribué aux réalisations concrètes, au leadership incarné par le Président Azali et au rayonnement de sa diplomatie, qui a permis aux Comores d’occuper la présidence de l’Union africaine. La campagne d’adhésion va se poursuivre dans l’île d’Anjouan et de Mohéli avant de se terminer à Ngazidja.





Parti CRC