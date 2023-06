Anjouan : Mobilisation des militants du parti CRC

Mobilisation des militants : Un élément crucial pour la Coordination CRC de Nioumakele Anjouan





Le Député Honorable Mohamed Ahmed Saïd, connu sous le nom de Blonde, a récemment organisé une série de rencontres dans la vaste région de Nyumakélé, accompagné de deux membres du Comité insulaire du parti CRC Anjouan, notamment l'ancien Directeur de la Sonelec, Saindou Malide et le Coordinateur des préfets, Monsieur Dolpic.





Cette initiative témoigne d'une volonté affirmée de renforcer la mobilisation des militants en vue des élections présidentielles et des élections gubernatoriales à venir.





La première rencontre s'est tenue à Bandracouni, une localité de la coordination de Nyumakélé Nord, et a rassemblé un grand nombre de militants venus de différentes régions. L'objectif était de fournir des informations essentielles. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets cruciaux, notamment la sensibilisation des militants à propos des nouvelles adhésions et du recensement électoral. Il est en effet primordial de s'inscrire sur les listes électorales et de voter afin de renforcer nos chances de remporter les prochaines élections dès le premier tour.





La mobilisation des militants a également été au cœur des discussions. À l'approche des élections, il est essentiel de créer une dynamique forte et solidaire au sein du parti CRC Anjouan. Les militants ont été encouragés à participer activement à la campagne, à promouvoir les valeurs du parti, à mettre en avant notre bilan et à mobiliser un maximum de personnes autour de la vision politique de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani Boinaheri, Président de l’Union des Comores.





Poursuivant leur programme, la délégation dirigée par l'Honorable Blonde s'est rendue dans l'après-midi à Sadampoini, une autre localité de la coordination de Nyumakélé Sud. Cette fois-ci, la rencontre a réuni les membres des bureaux de cellule de la coordination.





L'objectif était de renforcer les liens au sein du parti, de partager les valeurs et la vision politique du Président de la République, et de rappeler l'importance de l'inscription sur les listes électorales en tant que militants afin de consolider une base électorale solide en prévision des échéances politiques à venir.





Ces initiatives de mobilisation des militants témoignent de l'engagement inébranlable du parti CRC Anjouan à consolider sa base et à renforcer sa présence sur le terrain. Il est essentiel que chaque membre se sente impliqué et mobilisé pour faire entendre sa voix lors des élections cruciales à venir. Le parti compte sur la détermination et le dévouement de ses militants pour porter haut les couleurs et les idéaux qui le caractérisent.





Enfin, la mobilisation des militants est un pilier fondamental de la réussite du parti CRC Anjouan. Ces rencontres dans la région de Nyumakélé ont permis de sensibiliser les militants aux enjeux électoraux à venir, de renforcer les liens entre les membres et de rappeler les valeurs du parti. C'est grâce à la mobilisation de tous que le parti pourra construire un avenir politique solide et défendre les intérêts de la population.





Parti CRC - Convention pour le Renouveau des Comores