Accord de restructuration de la dette de l'ONICOR

Accord de restructuration de la dette de l'Office Nationale d'importation et de commercialisation du riz (ONICOR) avec la BIC, EXIM BANK et la MECK Mo

"CONVENTION DE RESTRUCTURATION DE LA DETTE ONICOR PAR L’ETAT COMORIEN"







Moroni, le 13 juin 2023, le Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire des Comores a conclu un accord de restructuration de la dette de l'Office national d'importation et de commercialisation du riz (ONICOR) avec la BIC-COMORES, EXIM BANK et la MECK MORONI.





Cette convention vise à alléger le poids du service de la dette de l'ONICOR, qui a été fortement affectée par les effets de la crise sanitaire du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. L'État comorien, représenté par le Ministère des Finances, s'engage à racheter l'ensemble de la dette de l'ONICOR, d'un montant total de 4 824 000 000 KMF, réparti entre les trois institutions.





La convention établit les modalités du prêt restructuré et les garanties des sommes engagées. Elle est signée entre les créanciers (MECK-MORONI, BIC-COMORES et EXIM BANK), le Ministère des Finances et la Banque Centrale des Comores, qui agit en tant que banquier du Trésor.





Le remboursement s'étalera sur une période de cinquante mois, contribuant ainsi à soulager les échéances de la dette.





Cette restructuration témoigne de la volonté de l'État de soutenir les entreprises en difficulté et de faire face aux risques budgétaires auxquels sont confrontés ces établissements publics, impactés par les récents chocs exogènes.





Le Ministère des Finances réaffirme son engagement à mettre en place des mesures durables pour rééquilibrer les finances et favoriser le développement économique du pays. Cette convention constitue une étape importante dans cette démarche, démontrant la volonté de l'État comorien de surmonter les difficultés et de créer un avenir plus solide pour les Comores.





Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service de communication du Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire.





Ministère des Finances