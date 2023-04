Question de l'ile comorienne de Mayotte : Le président Azali s'adresse à la France

Voeux de SEM AZALI ASSOUMANI Président de l’Union des Comores A l'occasion de l’Aïd-El-Fitr 2023 - 1444 de l’Hégire





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين









Comoriennes, Comoriens

Mes chers compatriotes

Honorable assistance





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





En ce jour béni où nous célébrons l'Aïd-el-Fitr, qui consacre la fin du mois sacré de Ramadan, je suis heureux, de saisir cette opportunité pour vous adresser à vous toutes et tous, comoriennes et Comoriens, de l’intérieur et de la diaspora, mes chaleureuses félicitations et vous souhaiter, Ide El Mubarak.





Je vous adresse également mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité, dans vos foyers, vos villes et villages et dans vos communautés.





En votre nom, j’adresse nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux, à tous les dirigeants et les peuples de la Oummah islamique.





J’associe à ces vœux nos amis des autres confessions religieuses résidant dans notre pays et avec qui nous partageons, en bonne intelligence, une même communauté de destin.





Je joins mes prières aux vôtres, pour qu’Allah Le Créateur Tout-Puissant, qui nous a guidé et donné la force et la santé nécessaires, pour accomplir le Ramadan, l’un des Cinq piliers de l’Islam, agrée notre jeûne et nos prières.





Je rends grâce à Allah Le-Tout-Miséricordieux, pour qu’Il nous aide à préserver notre pays, durant les autres mois, de l’immoralité, de la méchanceté, de la division et des querelles et pour qu’Il continue à nous accorder, les bienfaits de la paix et de la sécurité et à couronner de succès, les efforts que nous avons engagés, en vue du développement socioéconomique et de l’émergence de notre pays d’ici 2030.





Je remercie mes frères et sœur les Gouverneurs des iles, nos forces de police et de gendarmerie qui, en collaboration avec les préfets et les maires, ont partout veillé au respect du caractère sacré du mois de Ramadan.





Je salue le civisme de la plupart de nos commerçants, de nos organisations patronales et des différents syndicats agricoles ou de pêches qui ont contribué, chacun à son niveau, à limiter l’inflation.





Je remercie l’ensemble de nos Imams et de nos Ulémas, au premier rang desquels le Mufti de la république, pour leurs prêches et les prières formulées pour la Nation.





Mes chers compatriotes,





En ce jour de joie et de fête, j’ai une pensée particulière pour nos frères et sœurs, vivant dans ces parties du monde musulman, où sévit les extrémismes de tout bord, la guerre et le terrorisme.





Je prie en particulier pour nos frères et sœurs du Soudan où le spectre de la guerre a refait surface. Notre Ministère des Affaires Étrangères garde le contact avec nos étudiants en place et suit avec attention, l’évolution de la situation.





En ce jour de l’Aïd, je n’oublie pas nos frères et sœurs palestiniens, qui vivent sous le joug de l’oppression.





Mes chers compatriotes,





Le choix porté sur notre pays et sur ma personne, pour assurer la présidence tournante de l’Union Africaine constituent une première historique, que nous devons mesurer à sa juste valeur.





C’est pourquoi, je voudrais en ce jour et en votre nom, renouveler à mes homologues du continent, notre gratitude, pour l’honneur qu’ils ont fait à notre pays.





Cette présidence comorienne de l’Union Africaine nous fait le devoir d’œuvrer, en concertation et étroite collaboration avec l’ensemble des Chefs d’Etat du Continent, pour représenter, et crédibiliser l’Afrique, renforcer les institutions de notre organisation, rapprocher davantage les pays et les peuples africains et faire entendre plus, la voix de l’Afrique sur la scène internationale.





Nous devons ainsi être disponibles, pour toute initiative de rapprochement et de mutualisation des efforts communs, engagés en faveur de l’épanouissement des populations africaines.





Mes chers compatriotes,





Apres ce mois de Ramadan consacré surtout au jeûne et aux prières, nous devons reprendre et redoubler nos efforts, dans le cadre de la réalisation du développement socioéconomique et l’émergence de notre pays d’ici 2030.





En effet, malgré les contraintes de ces dernières années liées aux effets du cyclone Kenneth, à l’impact de la crise sanitaire de la Covid-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine, nous avons maintenu le cap, avec encore plus de détermination.





Toutefois, les efforts déployés sur le plan macroéconomiques, doivent être accompagnés par des efforts de préservation et de consolidation de la paix, de la sécurité, de la démocratie et de l’état de droit dans notre pays.





C’est pourquoi, je me permets de vous rappeler que le Gouvernement a déjà engagé le processus pour que les prochaines élections, se déroulent dans la paix et la sérénité, en espérant que chacun d’entre nous y apportera sa contribution.





La communauté internationale et nos partenaires bi et multilatéraux ont déjà été saisis et, comme à l’accoutumé, ils nous ont assuré de leur accompagnement.





Au niveau national, les contacts sont pris avec toutes les patries prenantes à ce processus, notamment les responsables politiques, économiques et sociaux, pour qu’ensemble, nous puissions œuvrer pour la réussite de ces échéances.





Pour cela et comme je le dit à chaque occasion, la paix, la sécurité, la quiétude et la stabilité dans notre cher pays, qui sont les conditions sine-qua-non de son développement socioéconomique et de son émergence, doivent prévaloir sur l’ensemble du territoire national.





En ce qui concerne les événements de Mayotte, je tiens à vous assurer, mes chers compatriotes des 4 iles, que la voie choisie par le Gouvernement est celle du dialogue avec notre partenaire la France.





J’ose espérer que la partie française, tiendra compte de la position du Gouvernement comorien, sur le différend territorial qui oppose notre pays à la France sur l’ile comorienne de Mayotte.





Nous privilégions la recherche de perspectives nouvelles, pour trouver une solution à ce contentieux désagréable qui dure depuis plus d’une quarantaine d’années, dans le respect du droit international et des intérêts bien compris de nos deux pays.





Mes chers compatriotes,





L’Islam a façonné notre pensée, nos us et nos coutumes et marque l’éducation et notre vie quotidienne.





Il est la source des principes et règles qui régissent notre pays et a toujours été un facteur d’unité, de paix, de tolérance et de convivialité.





C’est pourquoi, en ce jour de l’Aïd El Fitr, je voudrais, pour terminer, réitérer ma détermination à continuer à agir pour que notre religion, loin des mouvances, des groupes et des idéologies qui divisent, demeure un facteur de paix, de stabilité politique et sociale et reste le ciment de l’unité, de la concorde et de la cohésion nationales.





Ide El Mubarak à toutes et à tous.





Je vous remercie.

Beit-salam





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و