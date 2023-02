L'opposition comorienne dans le désarroi

L'OPPOSITION DANS LE DÉSARROI

En réalité, l'opposition comorienne ne peut plus marcher sur des œufs et prétendre qu'elle a encore de l'espoir. Si aujourd'hui l'union de l'opposition choisit monsieur Mohamed Ali Soilih alias Mamadou comme étant leur sauveur, ceci se traduit par son orientation vers une inter-confrontation âpre et prolongée dans l'avenir.





Le Président Azali ne peut que se réjouir du trouble moral de l'opposition impliquant son indécision, sa détresse, son impréparation. Il nous recommande donc "d'attacher les ceintures". Le gros est à venir car au lieu que l'opposition nous passionne avec une confrontation d'idées , elle nous réserve la grande guerre de leadership de tout le temps.





Entre l'union de l'opposition et le clan Mouigni Baraka, se connaissant tous de l'opposition, l'affrontement sera bien élargi car les deux protagonistes ne sont pas isolés, même si l'opinion commence à les lâcher, ce qui donne la force au président impopulaire de l'histoire politique de notre pays. En laissant libre cours à l'hubris et à l'orgueil né de leur complexe de supériorité, les oppositions ont perdu la sympathie de l'opinion publique, qui ainsi, reste étonnement silencieux dans le procès public que le front commun fait à Mouigni Baraka.





Ce front commun a adopté une attitude brutale et peu subtile face à l'ancien gouverneur de Ngazidja pour avoir répondu aux appels du chef de l'État, une tactique qui, à mon avis, est contre -productif et risque de faire naître un azalisme plus offensif et plus répressif que cela était.





Le dimanche 05/02/2023, l'union de l'opposition s'est réunie en région parisienne pour désigner Mr Mohamed Ali Soilih alias Mamadou comme chef de fil. Ce choix est politiquement suicidaire, le fait de mettre en première ligne d'une formation politique, une personne privée de liberté pour détournement de fonds publics. Franchement, le piège tendu par le chef de l'État, l'opposition est tombée dans le panneau. C'est triste pour une opposition qui n'a pas su profiter de l'impopularité du président Azali afin d'avoir un pied dans la sphère politique du pays.





Mais en réalité, soyons un peu sérieux quand-même, de nous poser la question suivante : cette union de l'opposition ne fait -t-elle pas campagne pour le président Azali ? Sinon , elle n'aurait pas désigné à tout va comme chef de l'opposition, un prisonnier qui est en train de purger sa peine. Si c'était une raison d'expérience, soit-elle, l'ancien ministre de l'éducation nationale sous le régime Abdallah, en l'occurrence, monsieur Chaher ben Said Massound, l'aurait bien valu.





Il faudrait à un moment donné qu'on arrête de prendre les comoriens et les comoriennes pour des pigeons. Ne croyez pas que nos chers compatriotes sont complices de leur souffrance, avec un régime en groupe clanique, d'amis, et de connaissances qui se partagent les ressources du pays pendant que les populations comoriennes ne sont pas à l'abri de la plus grande misère de tout le temps.





Les Comoriens et les comoriennes savent très bien que le président Azali et son gouvernement ne s'intéressent pas à leur souffrance. À l'heure où les adeptes du président font leurs cours à Mayotte, en Tanzanie, à Madagascar tous les jours , en effectuant des aller et retours par avion, les Comoriens et les comoriennes sont privés de nourriture de qualité, de l'eau, de l'électricité et certains meurent à l'hôpital, quitte-même, à leurs domiciles faute de moyens financiers pour se faire soigner.





Au nom de cette instabilité, ces hommes du pouvoir aux paroles mensongères contrôlent tous. Ils appliquent la stratégie de tout avoir, tout entendre, tout savoir, tout prendre pour tout avoir face aux attitudes belliqueuses et irresponsables de l'opposition comorienne.





À l'heure où Mamadou profite tranquillement en France, des milliards détournés, l'union de l'opposition a bien prouvé son sens d'irresponsabilité et d'hypocrisie politique en l'élisant comme son chef de fil. Un cadeau de blanc sain qui a été offert à Mamadou par l'opposition. Toute la classe politique se moque des Comoriens. Pouvoir comme opposition, les Comoriens et les comoriennes vous ont mis dans le même sac. Vos masques sont tombés ,les Comoriens et les comoriennes vous découvrent dorénavant.





Le fait de choisir l'homme qui n'a jamais laissé d'empreintes, pour ses 40 ans de pouvoir sur 47 ans d'indépendance, à part le détournement de l'argent des pauvres comoriens, n'est qu'une décision malsaine de la part de l'opposition. Les Comoriens et les comoriennes vous ont compris. Pouvoir comme opposition, vous êtes identiques. Les Comoriens et les comoriennes vous jugeront pour ce geste malencontreux. L'union de l'opposition cristallise encore plus l'azalisme avec ce choix étriqué. L'opposition a, de l'aube, emprunté une voie glissante qui lui a causé aujourd'hui son état de sous-superfusion.





Je me tourne donc vers vous les jeunes, espoirs et responsables de demain. Vous êtes jetés en pâture, laissés à l'abandon par tous les pouvoirs qui se sont succédés sans exception aucune. Ne montez pas à bord d'un train en fin de vie car l'avenir de notre pays dépend de celui de sa jeunesse. Jamais dans l'histoire politique de notre pays aucun régime ne s'est engagé à conduire une politique ambitieuse en faveur des jeunes. Jamais aucun régime n'a pris en compte la diversité des parcours individuels des jeunes Comoriens et faciliter leur entrée dans le monde adulte. Face à cette crise et aux mutations de la société qui rendent d'ailleurs le parcours vers le monde adulte plus difficile, l'Etat n'a pas pris l'urgence présente pour mettre en place un dispositif d'intervention rapide en direction des jeunes. Il ne s'y intéresse pas, pourtant les jeunes sont la colonne vertébrale du pays, une potentialité nationale.





Nous le disons sans cesse dans nos vidéos, nous l'écrivons sur nos articles, que la jeunesse demeure le fer de lance de notre politique. L'objectif est aussi clair : il s'agit d'aider les jeunes à devenir adultes, c'est-à-dire à construire leurs places dans la société, pas seulement à s'y intégrer. S'engager à sécuriser les parcours des jeunes mais aussi à le dynamiser en favorisant les initiatives innovantes portées par les jeunes, en leur octroyant des aides directes et en leur permettant de choisir et re choisir leur parcours, pour le mouvement yaroibi-oummat Agir pour les Comores, c'est un impératif de solidarité. Jeunes Comoriens et comoriennes, s'engager en politique n'est pas quelque chose de malsain, à condition qu'on n'explique pas différemment la politique et la morale, n'est pas non plus une perte de temps, mais c'est un combat patriotique. Ne vous trompez pas de cible, et la cible principale c'est la classe politique traditionnelle comorienne.( Pouvoir et opposition)





Mes très chers jeunes Comoriens et comoriennes, sachez bien qu'il n'y a pas d'opposition aux Comores. Il y a des personnes qui sont évincées du pouvoir et qui se battaient pour y retourner pour leurs propres intérêts, éloignez -vous d'elles. Les Comores ont besoin de vous...

Bien à vous tous les Comoriens et les comoriennes.





Le mouvement yaroibi-oummat "Agir pour les Comores" maintient toujours ses portes ouvertes à tout comorien et à toute comorienne.





De Salim Ali Mohamed Kari, SG du mouvement yaroibi-oummat.