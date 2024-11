Nour El-Fath Azali au Maroc : Saïd Larifou s’adresse au roi Mohammed VI

LETTRE OUVERTE DU RIDJA-PACTEF À SA MAJESTÉ LE ROI DU MAROC





Majesté,







C'est avec le plus grand respect et la considération la plus profonde que notre parti politique s'adresse à Votre Majesté pour solliciter votre bienveillance et votre écoute sur une situation critique affectant nos frères et sœurs des Comores, un pays ami et frère du Maroc.





La présence du fils du président des Comores dans votre pays est l'occasion de rappeler les enjeux graves qui minent le quotidien des Comoriens, un peuple qui partage avec le Maroc une histoire commune de fraternité et de solidarité. Comme la question de la crise d’électricité semble avoir été le sujet de préoccupation évoqué dans ses entretiens avec les autorités Marocaines, il nous a semblé opportun de porter à votre attention des éléments d’appréciation sur les causes de cette situation aux Comores.





En effet, depuis plusieurs années, le réseau électrique comorien est au cœur d’une crise énergétique profonde. Bien que des investissements importants aient été réalisés, à hauteur de 35 millions d’euros, dans l’amélioration des infrastructures électriques, la population et les opérateurs économiques continuent de souffrir de coupures régulières et prolongées. Ces interruptions ont un impact dévastateur sur le développement économique et social de notre pays, freinant ainsi la création d'emplois et détériorant les conditions de vie, exacerbant le sentiment de désespoir au sein de la population.





Les raisons de cette crise énergétique persistante ne sont pas seulement techniques, mais trouvent également leur origine dans une gestion inadaptée et malheureusement marquée par des pratiques de corruption.





En effet, plusieurs acquisitions importantes, telles que des centrales thermiques, des moteurs et des groupes électrogènes, ont été réalisées sans passer par des appels d’offres et marchés publics pourtant essentiels pour garantir la transparence et l'efficacité des investissements.





Ces achats, effectués dans des conditions opaques et parfois dans l'urgence, semblent avoir servi des intérêts privés plutôt que le bien commun.





La corruption de certains agents publics comoriens a aggravé cette situation, détournant les ressources destinées à améliorer la vie de toute une nation vers des usages douteux et personnels.





Les partenaires internationaux, conscients de l’importance de l’énergie pour le développement des Comores, ont pourtant fait preuve de solidarité. La Banque Africaine de Développement, ainsi que le pays frère de Sharjah, ont octroyé des financements conséquents pour stabiliser l’alimentation énergétique. Toutefois, ces fonds, qui auraient dû permettre aux Comoriens de sortir de la crise énergétique, ont été détournés à d'autres fins, éloignant encore davantage le pays d'une solution durable.





Majesté, en portant cette situation à votre connaissance, nous espérons attirer l’attention de la communauté internationale sur la nécessité d’agir pour assurer une gestion transparente et efficace des ressources publiques aux Comores. Nous sommes convaincus que le Maroc, sous la sage guidance de Votre Majesté, peut jouer un rôle clé en encourageant des réformes pour une gouvernance énergétique plus rigoureuse et en soutenant des mesures qui garantiront que les fonds alloués bénéficient directement à la population comorienne.





Nous sollicitons humblement votre soutien pour encourager une réforme de la gestion énergétique aux Comores, afin de restaurer la confiance du peuple envers ses institutions et de garantir un avenir meilleur aux citoyens. Une action concertée, portée par des valeurs de transparence et d'intégrité, pourrait redonner espoir à une population qui aspire simplement à des conditions de vie dignes et à la stabilité.





Dans l’attente que notre appel puisse trouver un écho auprès de Votre Majesté, nous vous prions d’accepter l’expression de notre considération et respectueux dévouement.





Avec dévotion et respect,





Me Saïd LARIFOU

Président du RIDJA-PACTEF

Ancien candidat à l’élection présidentielle de l’Union des Comores

Mobile : +3360599004/ +26923343838

(E-mail : larifou@gmail.com)