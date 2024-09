Transferts : Un club belge s'intéresse au franco-comorien Ayman Kari

Le jeune joueur du centre de formation parisien, Ayman Kari, susciterait l'intérêt du club belge du Royal Antwerp en vue d'un transfert.





Prêté durant un an et demi à Lorient, Ayman Kari (14 matches de L1 pour un but et une passe décisive l’an passé avec les Merlus) est revenu au PSG à l’issue de la dernière saison. Il a même été l’une des bonnes surprises de l’intersaison aux yeux de Luis Enrique, qui s’imaginait un temps le conserver. Mais le mercato a donné une nouvelle allure à l’entrejeu parisien, et Kari (19 ans) s’entraîne désormais à part avec les U23 du club de la Capitale, n’étant plus intégré au groupe pro.





Selon nos informations, il est dans le viseur de plusieurs clubs, à commencer par le Royal Antwerp. L’actuel 11e de la Pro League, a pris des renseignements et est très intéressé à l’idée de recruter la pépite parisienne. Le club belge, qui apprécie tout particulièrement le profil de jeunes talents à fort potentiel pour avoir notamment recruté il y a un an George Ilenikhena avant de le revendre à prix d’or cet été à l’AS Monaco, pourrait faire une offre d’ici ce soir. Car il faut le rappeler, le mercato belge est encore ouvert jusqu’au 6 septembre à 23h59.





Foot Mercato