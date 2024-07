Le progrès en marche : les Comoriens célèbrent une route transformatrice construite avec le soutien de la Banque africaine de développement







Les habitants de l'Union des Comores célèbrent l'achèvement d'une route majeure qui permettra de désenclaver les régions agricoles et d'offrir un meilleur accès aux centres touristiques du pays. Les habitants de l'Union des Comores célèbrent l'achèvement d'une route majeure qui permettra de désenclaver les régions agricoles et d'offrir un meilleur accès aux centres touristiques du pays.





Des milliers de Comoriens sont venus assister, à l'inauguration officielle de cette artère routière de 30 millions de dollars, entièrement financée par la Banque africaine de développement.





Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, et le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, ont inauguré le tronçon de 49,2 kilomètres de la route nationale 2 (RN2), vendredi 05 juillet 2024, à la veille de la célébration du 49e anniversaire de l’indépendance du pays.





Le tronçon, qui relie Moroni, la capitale de la Grande Comore, à la région de Foumbouni, au sud-est de l'île, permettra d’améliorer la qualité de vie des populations sur l’île principale. Elle contribuera aussi à renforcer le potentiel des infrastructures de transport dont le pays a résolument besoin pour servir de catalyseur à son développement économique.





La route réhabilitée permettra d’accroître de 27% le trafic moyen journalier annuel, de réduire de 30 % le coût d’exploitation des véhicules légers et de 33 % pour les poids lourds. Le tronçon permettra également de réduire de 50 % le temps moyen de parcours.





Au cours de la cérémonie d'inauguration, le président Assoumani a salué le soutien apporté à l'achèvement de la route et a remercié M. Adesina pour sa présence à cette occasion.





« Nous sommes des partenaires permanents. C’est grâce à la Banque africaine de développement et à l’intervention de son président, mon cher frère, Akinwumi Adesina, que nous avons construit cette route. Nous devons continuer de le remercier et de l’encourager », a déclaré M. Assoumani.





« Cette route aura un impact considérable sur la vie des populations. Elle joue un rôle essentiel dans l’ouverture de zones à fort potentiel économique pour l’agriculture et le tourisme. C’est la seule route d’accès aux villes touristiques très prisées d’Ouroveni et de Male », a déclaré M. Adesina, avant de poursuivre : « L’impact de ce projet sera, sans aucun doute, remarquable » et, « je crois qu’on doit même penser à renommer cette route RN2 “La route de l’espoir” ».





La réhabilitation du tronçon de la RN2 a été réalisée en deux phases, le premier tronçon de 11 kilomètres étant achevé en 2021 et le second de 38,2 km en juin 2024.





« L’amélioration de la connectivité est essentielle pour permettre aux Comores de participer efficacement aux chaînes de valeur régionales et mondiales, en particulier dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine et au regard de l’accession des Comores à l’Organisation mondiale du commerce », a souligné M. Adesina.





La réhabilitation de la route a été l’occasion pour la Banque d’investir dans des activités connexes liées notamment à l'autonomisation des femmes et des jeunes, à l'emploi, au renforcement des capacités des directions techniques du pays, ainsi qu’à l'appui institutionnel au gouvernement.





Le président Adesina a annoncé que le Conseil d’administration de la Banque examinerait, en juillet un projet de 136 millions de dollars (sous forme de dons) destiné à aider les Comores à atteindre une plus grande connectivité régionale à travers notamment la remise en état et l’extension du port de Moroni, l’extension du port de Boingoma, l’établissement de zones économiques et l’appui à la facilitation du commerce.





« Ce projet sera le plus grand projet jamais soutenu par la Banque africaine de développement dans l’histoire de son partenariat avec les Comores », a conclu M. Adesina.





Le Groupe de la Banque fournit une assistance technique et financière au Programme de réhabilitation du réseau routier national depuis 2017. Ce programme a été mis en place par le gouvernement comorien pour réaliser des travaux d'amélioration du réseau routier à grande échelle.





La Banque, partenaire clé des Comores





La Banque africaine de développement est le principal partenaire des Comores en matière d’infrastructure de transport. L’institution s’est engagée, à travers le Document de stratégie pays (DSP) 2021-2025 pour les Comores, à appuyer le gouvernement dans le développement d’infrastructures de transport soutenables et de qualité en vue de désenclaver les régions de l’archipel, tout en renforçant leur connectivité.





Le DSP, adopté en mars 2021, vise notamment à réduire la fragilité et à renforcer les capacités de résilience du pays afin de promouvoir la transformation structurelle et l’émergence de l’archipel à travers le développement des infrastructures de base dans les transports et l’énergie





Le 30 juin 2024, le portefeuille du Groupe de la Banque pour les Comores comprenait dix projets pour des engagements de 106,7 millions de dollars. Les interventions du secteur des transports dominent le portefeuille et représentent 78% du total, suivies par l’énergie (9%), l’agriculture (8%) et le multi-secteur (5%).





La Banque prévoit également sur la période 2024-2025, un financement d’environ 182,5 millions de dollars, en capitalisant sur l’enveloppe régionale du Fonds africain de développement, afin de soutenir des projets structurants au Plan Comores Émergent 2030, principalement dans les secteurs du transport et de l’énergie. Des ressources additionnelles seront mobilisées auprès d’autres sources de financement telles que le Guichet d’action climatique, un mécanisme adossé au guichet concessionnel du Groupe de la Banque qui vise à lever au moins quatre milliards de dollars, dont 75 % seront consacrés à l'adaptation au climat dans les pays africains les plus vulnérables.





Stratégiquement située dans le canal de Mozambique, entre l’Afrique de l’Est et les îles de l’océan Indien, l’Union des Comores fait la jonction de plusieurs axes commerciaux. C’est un archipel composé de trois îles, à savoir la Grande Comore, Anjouan et Mohéli.





