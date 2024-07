"Je suis très heureux et même très fier de voir ce chantier devenir enfin une réalité". C’est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec vous, et a

ALLOCUTION de son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, à la Cérémonie d’Inauguration de la Route Nationale Moroni-Mitsoudje-Foumboun





Le 05 juillet 2024

- Distingués Invités,

- Honorable assistance,

- Mesdames et Messieurs,







Permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps pour m’adresser à notre Frère le Président Adesina, en lui souhaitant tout d’abord et à nouveau, une très chaleureuse bienvenue dans notre pays et un excellent séjour parmi nous. Cher Adesina, le 26 mai dernier vous nous avez fait le grand honneur de vous joindre à nous et à certains des mes Collègues, Chefs d’État et de Gouvernement africains, pour assister à la Cérémonie de mon Investiture. Permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps pour m’adresser à notre Frère le Président Adesina, en lui souhaitant tout d’abord et à nouveau, une très chaleureuse bienvenue dans notre pays et un excellent séjour parmi nous. Cher Adesina, le 26 mai dernier vous nous avez fait le grand honneur de vous joindre à nous et à certains des mes Collègues, Chefs d’État et de Gouvernement africains, pour assister à la Cérémonie de mon Investiture.





Moins de deux mois plus tard, vous faites le déplacement à nouveau, pour venir participer, cette fois-ci, à la Cérémonie d’inauguration de cette Route Nationale. Sachez Monsieur le Président et Cher Frère, que cette grande disponibilité de votre part nous honore, car nous sommes conscients des nobles responsabilités qui sont les vôtres et qui font de vous, un homme constamment occupé.





Aussi, cette présence à Moroni, est pour nous le témoignage éloquent de votre amour pour ce pays, de votre grande amitié pour ma personne et pour le peuple comorien mais aussi et surtout de votre engagement constant à toujours être à l’écoute des pays partenaires et à les accompagner, avec engagement et convictions.





C’est, sans nul doute, ce grand professionnalisme et ce leadership incontestable qui vous caractérisent qui justifient, à juste titre, le respect qui vous est accordé partout dans le monde et qui vous ont valu, le Prix que vous a attribué récemment, la Fondation Awolowo. Je saisis d’ailleurs cette occasion pour demander à l’assistance ici présente, de se joindre à moi, pour vous renouveler nos vives félicitations, et vous souhaiter bonne chance et pleine réussite dans vos futures entreprises.





Distingués Invités,

Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





C’est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec vous, et avec les membres du nouveau Gouvernement que je viens de nommer, pour procéder ensemble, à l’inauguration de la route Moroni-Mitsoudjé-Foumboun.





Recevez mes chaleureux remerciements, pour votre précieuse présence à cette cérémonie. Je suis très heureux, je dirais même très fier, de voir ce chantier devenir enfin, une réalité surtout que la population de toutes les localités concernées, attendait avec impatience le désenclavement de leur région.





Permettez-moi de partager avec vous quelques précisions sur ce projet. Les travaux de réhabilitation de cette route, financée conjointement sur fonds propres et ceux de la Banque Africaine de Développement, ont été exécutés en deux phases et par deux entreprises différentes.





La première phase qui relie Moroni-Sud à Mitsoudjé a été réalisée par la société française EIFFAGE et réceptionnée en mars 2021. La deuxième phase, qui traverse les villages de Mitsoudjé, Panda, Ouroveni et Foumbouni, a été attribuée à l’entreprise chinoise CGEC. Le montant total de ces travaux s’élève à plus de 13 milliards de nos francs, ce qui témoigne de l’importance capitale que nous accordons au développement des infrastructures routières dans notre pays.





Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,





Nous avons toujours œuvré, sans relâche, pour atteindre notre objectif ultime, qui est et reste l’émergence de notre cher pays. C’est dans cette optique, que nous avons réalisé divers projets de construction ou de réhabilitation de routes, dans l’ensemble de nos îles, pour rapprocher davantage nos populations mais aussi pour lutter contre leur isolement/, et favoriser ainsi, la croissance économique.





Ainsi, je voudrais remercier mon Frère Dr Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement, pour son engagement personnel et celui de son Institution, à accompagner nos efforts de développement, ce qui nous a permis d’obtenir de la BAD, des financements conséquents pour nos infrastructures, y compris cette route nationale. Je remercie également les entreprises qui ont construit cet ouvrage pour le travail exemplaire accompli.





Je félicite, aussi, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et les autres acteurs nationaux concernés, pour le suivi effectif de ce chantier.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





L’inauguration de cette route va non seulement renforcer la connectivité dans toutes les régions concernées, mais aussi et surtout impulser une nouvelle dynamique en faveur de l’augmentation des activités commerciales notamment. Je tiens, alors, pour conclure, à rappeler que cette route nationale est notre bien commun, et par conséquent, nous devons tous, nous investir dans sa protection et son entretien, pour en assurer la pérennité.





Nous devons aussi et surtout en faire usage avec la plus grande prudence, pour éviter les accidents, dus à la vitesse, qui malheureusement émaillent souvent les nouvelles infrastructures routières.





Vive la Coopération internationale!

Je vous remercie.

Beit-salam