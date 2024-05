QUI A PEUR DE L’AUTRE ?







Une guerre de communication médiatique bat le plein dans la région de HAMBOU. Une guerre de communication médiatique bat le plein dans la région de HAMBOU.





Cette force tranquille de la région de HAMBOU fait-elle peur au régime d’AZALI ?





MR BOURHANE HAMIDOU, ancien président de l’Assemblée Nationale, s’est adressé le 27 avril dernier, à la diaspora, mais aussi à toute personne de bonne foi, sensible au désastre traumatisant qui chavire les Comores, et plus particulièrement la région de HAMBOU ces dernières semaines. Cette intervention a bien été relayée sur les réseaux sociaux.





Il s’est exprimé à propos de la catastrophe naturelle qui a frappé de plein fouet les Comores, et plus particulièrement la ville de Bangoi Hambou.





Disons que ce n’est pas la première fois que cette ville de BANGOI HAMBOU subit des inondations récurrentes suivies de pluies torrentielles.





Ne serait-ce que cette année, il y a eu deux à trois inondations dans cette région de Hambou, native du président AZALI.





Dans ces moments odieux, cette région n’a jamais vu aucun représentant étatique venir partager ces moments douloureux ensemble. Ces responsables du gouvernement n’ont jamais été en mesure de présenter un plan d’urbanisme qui peut nous assurer que dans les années à venir, cette situation ne se reproduira jamais.





Néanmoins, 24h après l’intervention pugnace de l’ex-locataire du palais de HAMRAMBA, ce gouvernement s’est précipité pour dépêcher en urgence, dans cette ville de BANGOI, M. FAKRI MDRADABI, ministre de l’Intérieur et le directeur du Cabinet, M. BELOU, pour soi-disant évaluer les dégâts et donner des promesses fallacieuses à cette population désemparée, désespérée et dépourvue de tout.





Ce déplacement est suivi de celui du 29 avril avec M. KAMAL SOEUF, ministre des Télécommunications, et la députée de HAMBOU, Mme MOHAMED DAWIYA.





À ce jour du 30 avril, le président AZALI ASSOUMANI est arrivé accompagné d’une forte délégation.





Concernant M. BELOU et M. KARI, on les voit s’asseoir sur les seuls canapés qui sont restés dans cette ville, « en train de raconter les histoires d’ALI BABA et les quarante voleurs ».





Quelle cruauté !! Quelle stupidité !!





Quel est l’intérêt de cette sortie médiatique non productive ?





Est-ce parce que cette figure emblématique de la région de HAMBOU s’est adressée d’une manière responsable à cette généreuse diaspora ?





Quelles sont les aides d’urgence que ce gouvernement a débloqué jusqu’à présent pour soutenir cette population dépourvue d’eau potable et de nourriture ?





Quelles sont les mesures appropriées que ce gouvernement ainsi que le président entreprennent pour canaliser ces eaux des rivières qui débordent dans certaines localités, à chaque fois qu’on s’approche de cette saison pluviale ?





Rappelons ensemble que gouverner, c’est prévoir.





La seule chose que nous pouvons retenir de cette sortie médiatique, c’est qu’ils ont omis de nous informer d’une manière rationnelle, et finalement c’est le chèque du contribuable comorien qui est débloqué pour venir en aide à leurs compatriotes secoué par cette catastrophe naturelle.





À nous membre de la diaspora !





N’est-il pas l’occasion de constituer une cellule de crise pour agir en urgence et venir en aide à cette population qui risque de mourir de faim ?





Mr Youssouf Saidou Idjihadi

Professeur enseignant de sciences physiques à Paris

Ancien candidat aux législatives de 2015