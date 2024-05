Plus de 840 millions de dollars destinés dans divers secteurs aux Comores. Au lendemain de cette conférence, les crises sanitaires et les conflits qui

En décembre 2019, les Comores ont organisé à Paris la conférence des partenaires au développement (CPAD), réunissant les partenaires bilatéraux, multilatéraux et le secteur privé pour présenter le Plan Comores Emergents (PCR), imprimant la vision du Président Azali Assoumani pour le développement socio-économique des Comores et mobiliser les ressources nécessaires pour son financement.





Au lendemain de cette conférence, les crises sanitaires et les conflits qui ses sont succédées ont ralenti la dynamique de mobilisation des ressources. En décembre 2022, à Moroni, une réunion de haut niveau de suivi de la CPAD a été organisée pour relancer le processus de mobilisation des ressources. Depuis cette date, les efforts du Ministère des Finances sous l’égide du ministre des Finances Mze Abdou Mohamed Chanfiou ont permis de mobiliser des financements de plus de 840 millions de dollars destinés notamment aux secteurs sociaux (santé, éducation et adduction d’eau), aux infrastructures routières et portuaires, à l’agriculture et la sécurité alimentaire, à la résilience au changement climatique, à l’énergie, notamment renouvelable.





Dans cette dynamique de mobilisation de ressources pour le financement des projets de développement, le pays a récemment signé avec le FMI et la Banque mondiale un programme soutenant aussi les importantes réformes dans les domaines des finances publiques, la stabilité bancaire, et la bonne gouvernance.





Dans le prolongement de ces avancées significatives, le Ministère des Finances a entrepris une série de réformes structurelles et audacieuses visant à renforcer la gouvernance financière et à moderniser son cadre opérationnel, réformes marquées par la publication en juin 2023, du décret créant de nouvelles directions stratégiques clés pour assurer le suivi et l’optimisation de ses opérations financières et de gouvernance :





Direction de la Stabilité Bancaire et Financière, pour veiller à la solidité, à la stabilité et à l’inclusion financière.

Direction de la Gestion des Participations de l’État et de Suivi des Performances Financières des Établissements et Entreprises publiques, pour veiller à l’optimisation des investissements de l’État.

Direction des Études et des Réformes Économiques et Financières, pour analyser et proposer des réformes économiques et financières.

Direction des Systèmes d’Information et de Communication, pour superviser la politique des systèmes d’information du Ministère.





Dans cet élan d’accélération du processus de développement et après une présidence réussie de l’Union Africaine et l’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les Comores se trouvent à un carrefour crucial pour son développement, marqué par la réélection du Président Azali Assoumani, consolidant la stabilité politique et la poursuite des réformes économiques et sociales et la mise en œuvre accélérée du PCE, soutenu par les principaux partenaires du pays.





